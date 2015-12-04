ضبط صاحب محل لحوم بحوزته 570 كيلو غير صالحة للإستهلاك بالقاهرة

ضبطت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة صاحب محل لبيع اللحوم المجمدة و بحيازته 570 كليو غير صالح للاستخدام الادمى وتم تحرير محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة، تفيد بقيام صاحب محل لحوم بالشرابية يقوم بتجميع كميات كبيرة من اللحوم المجمدة و بيعها للجمهور على الرغم من انها غير الصالحة للاستهلاك الآدمى و على الفور انتقلت قوة امنية الى المكان المتحرى عنه وترافقهم لجنة من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة و تم ضبط مالك المحل و بحوزته 570 كليو لحوم مجمدة غير صالحة للاستخدام و تضر بصحة المواطنين و لا توجد بها اى بيانات تدل على صلاحية الاستخدام و تم اعدام كافة المضبوطات وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.