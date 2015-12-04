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ضبط صاحب محل لحوم بحوزته 570 كيلو غير صالحة للإستهلاك بالقاهرة

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ضبط صاحب محل لحوم بحوزته 570 كيلو غير صالحة للإستهلاك بالقاهرة ضبط صاحب محل لحوم بحوزته 570 كيلو غير صالحة للإستهلاك بالقاهرة
ضبطت شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة صاحب محل لبيع اللحوم المجمدة و بحيازته 570 كليو غير صالح للاستخدام الادمى وتم تحرير محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة، تفيد بقيام صاحب محل لحوم بالشرابية يقوم بتجميع كميات كبيرة من اللحوم المجمدة و بيعها للجمهور على الرغم من انها غير الصالحة للاستهلاك الآدمى و على الفور انتقلت قوة امنية الى المكان المتحرى عنه وترافقهم لجنة من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة و تم ضبط مالك المحل و بحوزته 570 كليو لحوم مجمدة غير صالحة للاستخدام و تضر بصحة المواطنين و لا توجد بها اى بيانات تدل على صلاحية الاستخدام و تم اعدام كافة المضبوطات وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

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مصر 365

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