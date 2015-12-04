تحريات المباحث: "منتحر السلام" شنق نفسه بعد اكتئابه بسبب "قعدته من الشغل"

أمرت نيابة السلام برئاسة المستشار أحمد دبوس وإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الاول لنيابات شرق القاهرة، بالتصريح بدفن جثة عامل انتحر بشنق نفسه، حيث تسلمت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة والتى أكدت عدم وجود شبهة جنائية، وأن المتوفى كان يعانى من أزمة نفسية بسبب انفاق والدته عليه واستمراره بدون عمل.

كان قسم شرطة السلام، تلقى بلاغا من ربة منزل تفيد فيه بانتحار نجلها بعدما صنع لنفسه مشنقة وعلق حبل فى مروحية سقف حجرته عقب عودتها من المنزل، وأضافت أن نجلها كان يعمل كهربائى فى أحد المحلات "وقعد من الشغل" بسبب صاحب المحل، مشيرة إلى أنه شعر بالاكئتاب والخجل نظرًا لأنها كانت تنفق عليه وتعطيه مصروفا يوميا ، وقبل الحادث بأيام قال لها "هترتاحى يا أمى منى مش هخليكى تشيلى همى".