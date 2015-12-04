أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان -
13 نجمًا معروفًا انطلقوا من برامج المسابقات: إحداهم قُتلت ولن تصدق ملامحهم قبل الشهرة -
القوة والسرعة.. عنوان السيارات «السيدان» في معرض نيويورك الدولي -
رغم أهميته الجماهيرية.. هذه السيارات الشهيرة تغيب عن معرض نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

النقل: المترو عليه قروض بـ2.6 مليار دولار.. وتذكرته بسعرها الحالى"مجانية"

Google+ Print
النقل: المترو عليه قروض بـ2.6 مليار دولار.. وتذكرته بسعرها الحالى"مجانية" النقل: المترو عليه قروض بـ2.6 مليار دولار.. وتذكرته بسعرها الحالى"مجانية"
أكد أحمد إبراهيم المتحدث الرسمى لوزارة النقل، أن تذكرة المترو بسعرها الحالى تعتبر مجانية، وأنها أرخص من أى وسيلة مواصلات فى ، مستطردا: "عشان تركب توك توك لمسافة كيلو واحد بتدفع من 3 إلى 5 جنيه.. بينما بتركب المترو لمسافة 44 كيلو متر بجنيه واحد.. والوضع لو فضل بدون تغيير المترو هيقع وينهار".

وقال المتحدث باسم وزارة النقل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن القروض المتبقية على خطوط المترو الثلاثة تقدر بـ2.6 مليار دولار، ومطلوب من الدولة سدادها، بينما المرفق يحقق خسائر شهرية بسبب سعر التذكرة الذى لم يتحرك منذ 2007، مستطردا: "لو ركبت عربة كارو هتدفع اكتر من اللى بتدفعه حاليا فى سعر تذكرة المترو.. كل حاجة غليت إلا تذكرة المترو..والمرتبات تضاعفت وأسعار الكهرباء وقطع الغيار زادت".


>- كيف يرى المواطنون زيادة سعر تذكرة المترو نصف جنيه؟.. بائع متجول: "هاتولى شغل وخدوا الزيادة".. طالب: يجب الإعلان عن خدمات التطوير قبل الزيادة.. وخبراء: توحيد أسعار التذاكر يتوقف على عدد المحطات
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية

الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية

كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي

نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان

نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان

الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94

الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94