النقل: المترو عليه قروض بـ2.6 مليار دولار.. وتذكرته بسعرها الحالى"مجانية"

أكد أحمد إبراهيم المتحدث الرسمى لوزارة النقل، أن تذكرة المترو بسعرها الحالى تعتبر مجانية، وأنها أرخص من أى وسيلة مواصلات فى مصر ، مستطردا: "عشان تركب توك توك لمسافة كيلو واحد بتدفع من 3 إلى 5 جنيه.. بينما بتركب المترو لمسافة 44 كيلو متر بجنيه واحد.. والوضع لو فضل بدون تغيير المترو هيقع وينهار".

وقال المتحدث باسم وزارة النقل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن القروض المتبقية على خطوط المترو الثلاثة تقدر بـ2.6 مليار دولار، ومطلوب من الدولة سدادها، بينما المرفق يحقق خسائر شهرية بسبب سعر التذكرة الذى لم يتحرك منذ 2007، مستطردا: "لو ركبت عربة كارو هتدفع اكتر من اللى بتدفعه حاليا فى سعر تذكرة المترو.. كل حاجة غليت إلا تذكرة المترو..والمرتبات تضاعفت وأسعار الكهرباء وقطع الغيار زادت".

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