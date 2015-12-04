معهد الفلك: نسعى للحفاظ على مرصد القطامية ورفع كفاءته بدلا من نقله

قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، إن المعهد يسعى للحفاظ علي مرصد القطامية الفلكى وألا يتم نقله من مكانه لأن أى مسمار من المرصد والتليسكوب اذا تحرك فلن يعود مكانه مرة أخرى.

وأضاف الدكتور أشرف تادرس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المعهد سيحاول ر فع كفاءة المرصد بعمل تليسكوب راديوي وقبة سماوية وخاصة بعد مخاطبة وزارة الإسكان للمعهد وتاكيدها ان العاصمة الادارية الجديدة ستؤثر علي المرصد حيث أن المسافة بين المدينة والمرصد تقل عن 30 كيلو متر وبالتلي ستؤثر انوارها على المرصد.

وأشار الدكتور أشرف تادرس، إلى أن التليسكوب الراديوي يمكنه العمل ليلا و نهارا وهو تليسكوب بصرى، مضيفا،:" كل البلدان الكبرى فى أوروبا لديها أكثر من تليسكوب ونحن بلد كبيرة نطالب بعمل تليسكوب أكبر فى سانت كاترين وهذا يتطلب منحة من الخارج".

جدير بالذكر أن التليسكوب الموجود بالمرصد به هو الأكبر فى الوطن العربى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أنشئ المرصد عام 1964 وهو امتداد لمرصد حلوان الذى أنشئ عام 1903، ويعتبر من أقدم المعاهد البحثية فى مصر والشرق الأوسط، ويقع على بعد 80 كم تقريبًا من وسط العاصمة القاهرة فى اتجاه مدينة السويس "طريق العين السخنة"، فوق جبل بارتفاع 450م عن مستوى البحر، وبلغت تكلفة إنشائه نحو نصف مليار جنيه.

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