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أيمن أبو العلا: البرلمان بلا معارضة.. والمصريين الأحرار قد يتفق مع"حب مصر"

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أيمن أبو العلا: البرلمان بلا معارضة.. والمصريين الأحرار قد يتفق مع"حب مصر" أيمن أبو العلا: البرلمان بلا معارضة.. والمصريين الأحرار قد يتفق مع"حب مصر"
شدد أيمن أبو العلا النائب البرلمانى عن حزب المصريين الأحرار، على ضرورة الاصطفاف الوطنى خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه سيكون هناك مواقف سياسية واضحة قد يتفق فيها المصريين الأحرار مع توجه كتلة " فى حب " والعكس صحيح، حيث يمكن أن تتوافق القائمة مع رأى الحزب فى قضايا معينة، لصالح الدولة المصرية.

وقال أيمن أبو العلا، فى تصريحات خاصة، إن البرلمان المقبل لن تكون فيه معارضة نمطية بالمعنى المعروف لأنه لا يوجد حزب حاكم، فالمعارضة لن تكون متربصة لكنها بناءة تسعى لخدم الوطن. مشيرًا إلى أن النائب المستقل له رأى حر ومن ثم فكرة استقطابه داخل البرلمان سيكون من خلال اقناعه بوجه نظر معينة فى قانون أو قضية مثارة.

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