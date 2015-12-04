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الحماية المدنية تسيطر على حريق جراج الطالبية

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الحماية المدنية تسيطر على حريق جراج الطالبية الحماية المدنية تسيطر على حريق جراج الطالبية
تمكنت غرفة الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على النيران التى اشتعلت فى جراج قسم شرطة الطالبية، وذلك بعدما دفعت باربع سيارات إطفاء الى محل الواقعة، وتم تحرير محضر وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة أنه أثناء احتفال أهالى منطقة الطالبية بحفل زفاف عروسين أطلق المدعوين الشماريخ فى الهواء فأصاب إحدى تلك الشماريخ شجرة فاشتعلت النيران فيها وسقطت على السيارات المتواجدة داخل الجراج ما أدى إلى اشتعال النيران فى عدد من السيارات.

وكانت غرفة الحماية المدنية بالجيزة برئاسة اللواء مجدى الشلقانى قد تلقت بلاغاً باشتعال النيران فى جراج قسم شرطة الطالبية وعلى الفور انتقل فريق من رجال الحماية يصاحبه عدد من سيارات الاطفاء الى مكان الحريق تحت اشراف العميد هانى سعيد والنقيب عطية نصر، وتولى عملية اخماد النيران.

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