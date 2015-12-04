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محافظة القاهرة تغلق اليوم وغدا طريق هضبة المقطم 9 ساعات لإزالة الصخور

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محافظة القاهرة تغلق اليوم وغدا طريق هضبة المقطم 9 ساعات لإزالة الصخور محافظة القاهرة تغلق اليوم وغدا طريق هضبة المقطم 9 ساعات لإزالة الصخور
تغلق الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، الطريق الصاعد والنازل لهضبة المقطم، اليوم الجمعة وغدا السبت من الساعة 8 صباحاً حتى 5 مساء، وذلك استكمالا لأعمال إزالة الصخور المقلقلة وتهذيب الهضبة وتثبيتها بمعرفة شركة المقاولون العرب، بناء على توصيات اللجنة العليا المشكلة بمعرفة المحافظة، والتي تضم عدد من الأساتذة والخبراء في مجال هندسة التربة والجيولوجيا والهندسة .

وقال اللواء عبد السميع وهدان رئيس حي المقطم، إنه تم التنسيق مع الادارة العامة لمرور القاهرة ،لغلق الطريق الصاعد والهابط للمقطم من مدخل القلعة على أن يتم وضع الارشادات اللازمة للمواطنين ،لاستخدام الطرق البديلة كطريق الأوتوستراد أو الدائري أو محور الشهيد طوال فترة عمل الشركة .

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