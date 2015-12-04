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أساتذة أصول التربية يناقشون "حال البحث التربوى فى مصر" بجامعة الزقازيق

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أساتذة أصول التربية يناقشون "حال البحث التربوى فى مصر" بجامعة الزقازيق أساتذة أصول التربية يناقشون "حال البحث التربوى فى مصر" بجامعة الزقازيق
بهدف تشخيص واقع البحث التربوى وتقديم رؤية علمية جديدة تنظم كلية التربية جامعة الزقازيق ندوتها العلمية الأولى تحت عنوان "حال البحث التربوى فى " برعاية وحضور الدكتور عبد الحكيم نور الدين رئيس جامعة الزقازيق وذلك يوم الإثنين المقبل 7 ديسمبر 2015 الساعة التاسعة صباحا بقاعة الإحتفالات بمقر كلية التربية بالجامعة .

وصرح الدكتور عادل عبد الله عميد الكلية أن الندوة تضم كوكبة من أساتذة أصول التربية بإثنى عشر جامعة مصرية والباحثين والمهتمين بالشأن التربوى يناقشون على مدى ثلاث جلسات محاور الندوة والتى تدور حول البحث التربوى وتطوير النظام التعليمى، قواعد النشر العلمى والترقية، مستقبل البحث التربوى .

وأضاف عميد الكلية أن الندوة تهدف إلى تشخيص واقع البحث التربوى وأهم مظاهر الأزمة التى يعانى منها ومدى قدرته على المشاركة فى تطوير النظام التعليمى والعوامل المؤثرة على جودة وفاعلية مخرجاته مع تقديم رؤية علمية جديدة حول قواعد النشر العلمى والترقية وفقا لما هو متبع فى دول العالم المتقدم وطبيعة وإحتياجات المجتمع المصرى المعاصر، كما تهدف الندوة إلى تقديم رؤية مقترحة حول مستقبل البحث التربوى واليات البحوث التربوية بالمشكلات التى يعانى منها النظام التعليمى وكيفية تفعيل قنوات الإتصال بين كليات التربية ومؤسسات التعليم ومشكلات المجتمع

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