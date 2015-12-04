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حظك اليوم برج القوس السبت 2015/12/5

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حظك اليوم برج القوس السبت 2015/12/5 حظك اليوم برج القوس السبت 2015/12/5

لبرج القوس:
>على الصعيد المهنى:


>لا تدع الأحداث السيئة التى تحدث من حولك تؤثر على أدائك للمهام، فأنت من الأشخاص المجتهدين والمخلصين فى العمل، فحاول أن تخرج من هذه الأجواء سريعا.

على الصعيد العاطفى:


>لا بد من عدم اتخاذ قرارات أساسية وتغييرية فى حياتك العاطفية بدون تفكير وبحث عميق لا يقودك إلى الندم فيما بعد.

على الصعيد الصحى:


>سوف يصل جسدك إلى وزن غير مرغوب بالنسبة لك ولا تستطيع حينها السيطرة على الأمر بسهول، فحاول أن تلحق نفسك سريعا.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>تحتاج إلى تثقيف نفسك بصورة وشكل أكبر، فأنت تحتاج إلى الاطلاع الدائم والمستمر حتى تستطيع الوصول إلى النتائج المرضية التى تبحث عنها.
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مصر 365

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