حظك اليوم برج القوس السبت 2015/12/5

حظك اليوم لبرج القوس:
>على الصعيد المهنى:
>لا تدع الأحداث السيئة التى تحدث من حولك تؤثر على أدائك للمهام، فأنت من الأشخاص المجتهدين والمخلصين فى العمل، فحاول أن تخرج من هذه الأجواء سريعا.
على الصعيد العاطفى:
>لا بد من عدم اتخاذ قرارات أساسية وتغييرية فى حياتك العاطفية بدون تفكير وبحث عميق لا يقودك إلى الندم فيما بعد.
على الصعيد الصحى:
>سوف يصل جسدك إلى وزن غير مرغوب بالنسبة لك ولا تستطيع حينها السيطرة على الأمر بسهول، فحاول أن تلحق نفسك سريعا.
توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
>تحتاج إلى تثقيف نفسك بصورة وشكل أكبر، فأنت تحتاج إلى الاطلاع الدائم والمستمر حتى تستطيع الوصول إلى النتائج المرضية التى تبحث عنها.
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