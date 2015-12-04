حظك اليوم برج القوس السبت 2015/12/5

حظك اليوم لبرج القوس:

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>لا تدع الأحداث السيئة التى تحدث من حولك تؤثر على أدائك للمهام، فأنت من الأشخاص المجتهدين والمخلصين فى العمل، فحاول أن تخرج من هذه الأجواء سريعا.>لا بد من عدم اتخاذ قرارات أساسية وتغييرية فى حياتك العاطفية بدون تفكير وبحث عميق لا يقودك إلى الندم فيما بعد.>سوف يصل جسدك إلى وزن غير مرغوب بالنسبة لك ولا تستطيع حينها السيطرة على الأمر بسهول، فحاول أن تلحق نفسك سريعا.>تحتاج إلى تثقيف نفسك بصورة وشكل أكبر، فأنت تحتاج إلى الاطلاع الدائم والمستمر حتى تستطيع الوصول إلى النتائج المرضية التى تبحث عنها.