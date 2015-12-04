حظك اليوم برج العقرب السبت 2015/12/5

حظك اليوم لبرج العقرب:

>على الجانب المهنى:

على الجانب العاطفى:

على الجانب الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>حاول أن تكون أكثر هدوءا اليوم حتى تتمكن من تجاوز الاضرابطات التى يشهدها محيط العمل بدون احتياج مساعدة أحد من الزملاء.>أنت تحتاج للشريك بجانبك هذه الفترة، فلا تتكبر أن تشعره بذلك وتمنح له الوقت الكافى لكى يساعدك على تحقيق ذلك.> ليس لديك إرادة قوية فى الوصول إلى الوزن المثالى والجسم الرشيق، ولذلك عليك أن تأخذ قرارا حاسما بشأن ذلك ولا تترك نفسك للأكلات السريعة والدسمة.>أجواء العمل تنغص عليك وتثير غضبك فتمنعك من التركيز وإتمام ما هو عليك، حاول إيجاد الحلول التى تستطيع أن تخرج بها من هذه الحالة المزاجية السيئة بسرعة.