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حظك اليوم برج العقرب السبت 2015/12/5

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حظك اليوم برج العقرب السبت 2015/12/5 حظك اليوم برج العقرب السبت 2015/12/5

لبرج العقرب:
>على الجانب المهنى:


>حاول أن تكون أكثر هدوءا اليوم حتى تتمكن من تجاوز الاضرابطات التى يشهدها محيط العمل بدون احتياج مساعدة أحد من الزملاء.

على الجانب العاطفى:


>أنت تحتاج للشريك بجانبك هذه الفترة، فلا تتكبر أن تشعره بذلك وتمنح له الوقت الكافى لكى يساعدك على تحقيق ذلك.

على الجانب الصحى:


> ليس لديك إرادة قوية فى الوصول إلى الوزن المثالى والجسم الرشيق، ولذلك عليك أن تأخذ قرارا حاسما بشأن ذلك ولا تترك نفسك للأكلات السريعة والدسمة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>أجواء العمل تنغص عليك وتثير غضبك فتمنعك من التركيز وإتمام ما هو عليك، حاول إيجاد الحلول التى تستطيع أن تخرج بها من هذه الحالة المزاجية السيئة بسرعة.
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مصر 365

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