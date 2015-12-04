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حظك اليوم برج العذراء السبت 2015/12/5

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حظك اليوم برج العذراء السبت 2015/12/5 حظك اليوم برج العذراء السبت 2015/12/5

لبرج العذراء:
>على الصعيد المهنى:


>سوى تحصل على مكافأة مهنية متمثلة فى رحلة ترفيهية فى الأيام القليلة القادمة القادمة، بسبب اجتهادك فى العمل وبذل الجهد وإنجاز المزيد من الأهداف فى الفترة الماضية.

على الصعيد العاطفى:


>أوضاعك العاطفية ربما تكون جيدة هذه الأيام ولكن كن حذرًا من المتربصين والمترصدين.

على الصعيد الصحى:


>حاول أن تأخذ قسطا كافيا من الراحة أو مارس بعض التمارين الرياضية المفيدة، فلياقتك البدنية ليست على ما يرام.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>ترى ماجى فرح عالمة الأبراج الفلكية أنك لا تستغل قدراتك بالقدر الكافِ، بالرغم من أن لديك من الأفكار الجديدة التى تستطيع أن تلفت بها انتباه الأخرين.
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