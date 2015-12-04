حظك اليوم برج العذراء السبت 2015/12/5

حظك اليوم لبرج العذراء:
>على الصعيد المهنى:
>سوى تحصل على مكافأة مهنية متمثلة فى رحلة ترفيهية فى الأيام القليلة القادمة القادمة، بسبب اجتهادك فى العمل وبذل الجهد وإنجاز المزيد من الأهداف فى الفترة الماضية.
على الصعيد العاطفى:
>أوضاعك العاطفية ربما تكون جيدة هذه الأيام ولكن كن حذرًا من عيون المتربصين والمترصدين.
على الصعيد الصحى:
>حاول أن تأخذ قسطا كافيا من الراحة أو مارس بعض التمارين الرياضية المفيدة، فلياقتك البدنية ليست على ما يرام.
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>ترى ماجى فرح عالمة الأبراج الفلكية أنك لا تستغل قدراتك بالقدر الكافِ، بالرغم من أن لديك من الأفكار الجديدة التى تستطيع أن تلفت بها انتباه الأخرين.
>كلمات متعلقة: