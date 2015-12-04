حظك اليوم برج الأسد السبت 2015/12/5

حظك اليوم لبرج الأسد:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>ستستطيع الحصول على ما تريد إذا استطعت أن تتواصل مع زملاءك فى العمل بشكل أكثر جدية ودون ثرثة على أحد، فإذا تفاعلت معهم بشكل جيد، سيكون ذلك سببا فى حصولك على ما تريد بكل سهولة.>هذه الفترة تنعم بالاستقرار العاطفى مع شريك حياتك، وتعيشان لحظات رومانسية ملتهبة تعيدون به ذكريات الخطوبة، فحاول أن تُحكم السيطرة كلما استطعت.>لابد أن تبتعد عن كل العادات الصحية السيئة، فالأمر ليس فى صالحك وصحتك تتدهور، كما عليك الانتظام على تناول العقاقير والأدوية التى وصفها لك الطبيب.>جلوسك مع أصحاب الخبرات والأكبر منك سنا سوف يجعلك تكتسب الخبرات، فلا تتردد، لأن ذلك سوف يساعدك فى إنجاز مهامك وتحقيق أحلامك التى تخطط لها من سنين.