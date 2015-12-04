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حظك اليوم برج الأسد السبت 2015/12/5

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حظك اليوم برج الأسد السبت 2015/12/5 حظك اليوم برج الأسد السبت 2015/12/5

لبرج الأسد:

على الصعيد المهنى:


>ستستطيع الحصول على ما تريد إذا استطعت أن تتواصل مع زملاءك فى العمل بشكل أكثر جدية ودون ثرثة على أحد، فإذا تفاعلت معهم بشكل جيد، سيكون ذلك سببا فى حصولك على ما تريد بكل سهولة.

على الصعيد العاطفى:


>هذه الفترة تنعم بالاستقرار العاطفى مع شريك حياتك، وتعيشان لحظات رومانسية ملتهبة تعيدون به ذكريات الخطوبة، فحاول أن تُحكم السيطرة كلما استطعت.

على الصعيد الصحى:


>لابد أن تبتعد عن كل العادات الصحية السيئة، فالأمر ليس فى صالحك وصحتك تتدهور، كما عليك الانتظام على تناول العقاقير والأدوية التى وصفها لك الطبيب.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>جلوسك مع أصحاب الخبرات والأكبر منك سنا سوف يجعلك تكتسب الخبرات، فلا تتردد، لأن ذلك سوف يساعدك فى إنجاز مهامك وتحقيق أحلامك التى تخطط لها من سنين.

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مصر 365

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