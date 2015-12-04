حظك اليوم برج الحوت السبت 2015/12/5

حظك اليوم لبرج الحوت:
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على الجانب المهنى:
>الأجواء هادئة اليوم فى العمل، مما يساعدك على العمل بزهن صافِ وبال رايق، مما يساعدك على إنجاز العديد من الأعمال التى كانت موكلة إليك.
على الجانب العاطفى:
>اليوم يصطحبك الشريك فى نزهة نيلية تساعدكما على التقرب من بعض أكثر والبعد عن أجواء إثارة المشكلات.
على الجانب الصحى:
>النوم الكافِ هو طريقك الوحيد للتخلص من الضغوط التى تؤثر عليك وسبيلك المضمون فى الحصول على الصحة الجيدة.
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
>إذا كنت تبحث عن الحصول ترقية أو مكافأة لهذا الأسبوع حاول أن تبحث باستمرار عن الأعمال التى تميزك، كما عليك أن تبذل المزيد من الجهد والإتقان.
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