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حظك اليوم برج الحوت السبت 2015/12/5

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حظك اليوم برج الحوت السبت 2015/12/5 حظك اليوم برج الحوت السبت 2015/12/5

لبرج الحوت:


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على الجانب المهنى:


>الأجواء هادئة اليوم فى العمل، مما يساعدك على العمل بزهن صافِ وبال رايق، مما يساعدك على إنجاز العديد من الأعمال التى كانت موكلة إليك.

على الجانب العاطفى:


>اليوم يصطحبك الشريك فى نزهة نيلية تساعدكما على التقرب من بعض أكثر والبعد عن أجواء إثارة المشكلات.

على الجانب الصحى:


>النوم الكافِ هو طريقك الوحيد للتخلص من الضغوط التى تؤثر عليك وسبيلك المضمون فى الحصول على الصحة الجيدة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>إذا كنت تبحث عن الحصول ترقية أو مكافأة لهذا الأسبوع حاول أن تبحث باستمرار عن الأعمال التى تميزك، كما عليك أن تبذل المزيد من الجهد والإتقان.

 

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مصر 365

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