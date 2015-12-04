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حظك اليوم برج السرطان السبت 2015/12/5

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حظك اليوم برج السرطان السبت 2015/12/5 حظك اليوم برج السرطان السبت 2015/12/5

لبرج السرطان:
>على الصعيد المهنى:


>لابد أن تأخذ قرارا حاسما بشأن بقائك فى العمل، فرئيسك ليس راضٍ عنك لعدم إنجازك المهام التى كانت موكلة إليك ولذلك تحتاج أن تحصل على وقت كافٍ تفكر فيه بمفردك والعودة إلى كفائتك المعهودة مرة أخرى.

على الصعيد العاطفى:


>حاول أن تخفف من غيرتك على الشريك قليلاً، فذلك يضايقه ويشعره بعدم ثقتك الكافية به ويقودكما إلى خلافات لا آخر لها.

على الصعيد الصحى:


>سوف تشهد اليوم بعض التقلبات الصحية غير المعهودة، ربما تكون بسبب تقلبات الجو، فاحرص على أخذ الاحتياطات اللازمة وتحصين نفسك جيدا.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>هناك متربصة ومترصدة لك، فحاول أن تبتعد قليلاً وتعمل فى صمت، ولا تتباهى بما توصلت إليه، فذلك سوف يقودك إلى نتائج غير مرغوبة.

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مصر 365

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