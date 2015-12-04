حظك اليوم برج الدلو السبت 2015/12/5

حظك اليوم لبرج الدلو:

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد عاطفي:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>هنام موضوع معين يثير انتباهك ويشغل بالك ويمنعم عن التركيز فى العمل بالشكل المطلوب، ولذلك أنت تحتاج إلى الهدوء والتركيز والابتعاد عن الأمور المزعجة التى تسبب لك التوتر والقلق.>لا شىء يقلل من قيمة العلاقة العاطفية أكثر من الشك، إذا كنت تحب الشريك، فثق به ولا تجعل الشكوك تثير المناغصات بينكما.>الحساسية الموسمية تسيطر على صحتك بشكل مؤذ، حاول أن تأخذ إجازة من العمل حتى تستطيع أن تمارس مهامك بشكل أفضل.>حاول أن تعامل نفسك بحسبك طبيعتك الحنونة المعهودة وتخلى عن القناع المخيف الذى طالما يظهر منك طوال الوقت، ولا تبخل على من هم حولك بالمشاعر النبيلة.