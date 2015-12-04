حظك اليوم برج الدلو السبت 2015/12/5

حظك اليوم لبرج الدلو:
>على الصعيد المهنى:
>هنام موضوع معين يثير انتباهك ويشغل بالك ويمنعم عن التركيز فى العمل بالشكل المطلوب، ولذلك أنت تحتاج إلى الهدوء والتركيز والابتعاد عن الأمور المزعجة التى تسبب لك التوتر والقلق.
على الصعيد عاطفي:
>لا شىء يقلل من قيمة العلاقة العاطفية أكثر من الشك، إذا كنت تحب الشريك، فثق به ولا تجعل الشكوك تثير المناغصات بينكما.
على الصعيد الصحى:
>الحساسية الموسمية تسيطر على صحتك بشكل مؤذ، حاول أن تأخذ إجازة من العمل حتى تستطيع أن تمارس مهامك بشكل أفضل.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>حاول أن تعامل نفسك بحسبك طبيعتك الحنونة المعهودة وتخلى عن القناع المخيف الذى طالما يظهر منك طوال الوقت، ولا تبخل على من هم حولك بالمشاعر النبيلة.