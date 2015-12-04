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حظك اليوم برج الحمل السبت 2015/12/5

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حظك اليوم برج الحمل السبت 2015/12/5 حظك اليوم برج الحمل السبت 2015/12/5

لبرج الحمل:


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على الصعيد المهنى:


>تستطيع عمل تغييرا إيجابيا ملحوظا فى مجال العمل، مما يعود عليك بالنفع ويدفعك إلى تحقيق المزيد من النجاحات فى حياتك المهنية وحياتك العامة.

على الصعيد العاطفى:


> تعيش أجواء من الصراعات والمشاحنات مع الشريك بسبب الخف على بعض وجهات النظر، ولذلك حاول أن تعطى له الفرصة ليقول وجهة نظره، واعلم أن اختلاف الرأى لا يفسد للود قضية.

على الصعيد الصحى:


>حاول تجنب الانفعال وحاول أن تأخذ حمام ماء دافئ تسترخى من خلاله وتستجم وتترك الأمور على الله.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>تنصحك خبيرة وعالمة الأبراج ماجى فرح أن تحاول إنجاز أى شىء من الأعمال المتركمة عليك، فهذه الأيام فرصتك فى النجاح تبدو أوفر حظًا.

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مصر 365

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