حظك اليوم برج الحمل السبت 2015/12/5

حظك اليوم لبرج الحمل:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>تستطيع عمل تغييرا إيجابيا ملحوظا فى مجال العمل، مما يعود عليك بالنفع ويدفعك إلى تحقيق المزيد من النجاحات فى حياتك المهنية وحياتك العامة.> تعيش أجواء من الصراعات والمشاحنات مع الشريك بسبب الخف على بعض وجهات النظر، ولذلك حاول أن تعطى له الفرصة ليقول وجهة نظره، واعلم أن اختلاف الرأى لا يفسد للود قضية.>حاول تجنب الانفعال وحاول أن تأخذ حمام ماء دافئ تسترخى من خلاله وتستجم وتترك الأمور على الله.>تنصحك خبيرة وعالمة الأبراج ماجى فرح أن تحاول إنجاز أى شىء من الأعمال المتركمة عليك، فهذه الأيام فرصتك فى النجاح تبدو أوفر حظًا.