حظك اليوم برج الجدى السبت 2015/12/5

حظك اليوم لبرج الجدى:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>لا تؤجل قرارا وتجنب تأزيم المواقف، وحاول أن تتوصل بقدراتك الشخصية إلى إنجاز أعمالك بدقة حتى لا تتراكم عليك المهام.>ربما تقابل حبا جديدا هذه الأيام ترتبط من خلاله بشريك العمر، ولذلك حاول التركيز لتحسن الاختيار بقدر الإمكان.> أنت فى حاجة إلى الراحة، وحالتك الصحية ليست على ما يرام، ولذلك حاول تناول بعض الفيتامينات وتكثيف ممارسة الرياضة وخصوصًا المشى صباحًا.>يتوقع العلماء أن مولود برج الجدى سوف يخسر الكثير من الأشخاص بسبب عدم تطبيقه مبدأ المساواة أثناء تعامله مع من حوله، ولذلك عليك ألا تفرض على أحد ما لا تحبه وترضاه لنفسك.