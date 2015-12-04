حظك اليوم برج الجوزاء السبت 2015/12/5

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>استخدام أسلوب المواجهة واجعل الثقة فى النفس عنوانك فى المرحلة القادمة، واستجمع كل قواك وحاول أن تتخطة كل المهام التى تطاردك.>حاول أن توضح للشريك كل أسباب أفعالك أولا بأول حتى لا يسيئ فهمك ويظلمك وتتعكر صفو العلاقة بينكما.>حاول أن تخرج نفسك من أى ضغوطات، ولا تقلق بشأن حالتك الصحية المتدهورة اليوم، فذلك نتيجة إجهاد العمل فى الفتة الماضية، فحاول أن تخرج سريعا من هذه الحالة قدر الإمكان.>ينصحك علماء الفلك أن تحاول استغلال قدراتك وعلاقتك ببعض أصحاب الخبرة فى التقديم لوظيفة جديدة تدخل لك الربح وتساعدك على تحقيق المزيد من التقدم والنجاح.