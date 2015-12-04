حظك اليوم برج الجوزاء السبت 2015/12/5

حظك اليوم لبرج الجوزاء:
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على الصعيد المهنى:
>استخدام أسلوب المواجهة واجعل الثقة فى النفس عنوانك فى المرحلة القادمة، واستجمع كل قواك وحاول أن تتخطة كل المهام التى تطاردك.
على الصعيد العاطفى:
>حاول أن توضح للشريك كل أسباب أفعالك أولا بأول حتى لا يسيئ فهمك ويظلمك وتتعكر صفو العلاقة بينكما.
على الصعيد الصحى:
>حاول أن تخرج نفسك من أى ضغوطات، ولا تقلق بشأن حالتك الصحية المتدهورة اليوم، فذلك نتيجة إجهاد العمل فى الفتة الماضية، فحاول أن تخرج سريعا من هذه الحالة قدر الإمكان.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
>ينصحك علماء الفلك أن تحاول استغلال قدراتك وعلاقتك ببعض أصحاب الخبرة فى التقديم لوظيفة جديدة تدخل لك الربح وتساعدك على تحقيق المزيد من التقدم والنجاح.
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