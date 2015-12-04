حظك اليوم برج الثور السبت 2015/12/5

حظك اليوم لبرج الثور:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>كلما واجهت ظروف صعباً وسيئة جاول أن تجعل الإصرار والعزيمة جزءا منك، فربما تواجه ظروفا سيئة داخل مجال العمل هذه الأسبوع، ولكنك سوف تستطيع أن تتخطاها حاول أن تتمسك بهذين الصفتين قدر الإمكان.> احرص على أن تمدح الشريك أمام الأخرين، وحاول أن تعطى له ثقة فى نفسه أكثر من ذلك وعبر عن أحاسيسك تجاهه بصدق شديد، فهو يحتاج لك هذه الأيام.>إذا تماديت فى عندك وامتنعت عن زيارة الطبيب سوف تتدهور حالتك الصحية وتسوء وتصاب ببعض الأمراض المستعصية ولن تستطيع الإمساك بزمام الأمور.>ربما تستطيع تحقيق مشروعاتك الخاصة هذه الفترة على أرض الواقع، والتى تجعلك تلجأ إلى عمل شراكة مع بعض الأشخاص لتستفيد من خبراتهم فى هذا المجال وتثقل من نفسك.