أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان -
13 نجمًا معروفًا انطلقوا من برامج المسابقات: إحداهم قُتلت ولن تصدق ملامحهم قبل الشهرة -
القوة والسرعة.. عنوان السيارات «السيدان» في معرض نيويورك الدولي -
رغم أهميته الجماهيرية.. هذه السيارات الشهيرة تغيب عن معرض نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الثور السبت 2015/12/5

Google+ Print
حظك اليوم برج الثور السبت 2015/12/5 حظك اليوم برج الثور السبت 2015/12/5

لبرج الثور:


>

على الصعيد المهنى:


>كلما واجهت ظروف صعباً وسيئة جاول أن تجعل الإصرار والعزيمة جزءا منك، فربما تواجه ظروفا سيئة داخل مجال العمل هذه الأسبوع، ولكنك سوف تستطيع أن تتخطاها حاول أن تتمسك بهذين الصفتين قدر الإمكان.

على الصعيد العاطفى:


> احرص على أن تمدح الشريك أمام الأخرين، وحاول أن تعطى له ثقة فى نفسه أكثر من ذلك وعبر عن أحاسيسك تجاهه بصدق شديد، فهو يحتاج لك هذه الأيام.

على الصعيد الصحى:


>إذا تماديت فى عندك وامتنعت عن زيارة الطبيب سوف تتدهور حالتك الصحية وتسوء وتصاب ببعض الأمراض المستعصية ولن تستطيع الإمساك بزمام الأمور.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>ربما تستطيع تحقيق مشروعاتك الخاصة هذه الفترة على أرض الواقع، والتى تجعلك تلجأ إلى عمل شراكة مع بعض الأشخاص لتستفيد من خبراتهم فى هذا المجال وتثقل من نفسك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى