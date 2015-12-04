حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 2015/12/5

حظك اليوم لبرج الأسد:

على الصعيد المهنى:

ستستطيع الحصول على ما تريد إذا استطعت أن تتواصل مع زملاءك فى العمل بشكل أكثر جدية ودون ثرثة على أحد، فإذا تفاعلت معهم بشكل جيد، سيكون ذلك سببا فى حصولك على ما تريد بكل سهولة.

>على الصعيد العاطفى:

هذه الفترة تنعم بالاستقرار العاطفى مع شريك حياتك، وتعيشان لحظات رومانسية ملتهبة تعيدون به ذكريات الخطوبة، فحاول أن تُحكم السيطرة كلما استطعت.

على الصعيد الصحى:

لابد أن تبتعد عن كل العادات الصحية السيئة، فالأمر ليس فى صالحك وصحتك تتدهور، كما عليك الانتظام على تناول العقاقير والأدوية التى وصفها لك الطبيب.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

جلوسك مع أصحاب الخبرات والأكبر منك سنا سوف يجعلك تكتسب الخبرات، فلا تتردد، لأن ذلك سوف يساعدك فى إنجاز مهامك وتحقيق أحلامك التى تخطط لها من سنين.

حظك اليوم لبرج الثور:

على الصعيد المهنى:

كلما واجهت ظروف صعباً وسيئة جاول أن تجعل الإصرار والعزيمة جزءا منك، فربما تواجه ظروفا سيئة داخل مجال العمل هذه الأسبوع، ولكنك سوف تستطيع أن تتخطاها حاول أن تتمسك بهذين الصفتين قدر الإمكان.

على الصعيد العاطفى:

احرص على أن تمدح الشريك أمام الأخرين، وحاول أن تعطى له ثقة فى نفسه أكثر من ذلك وعبر عن أحاسيسك تجاهه بصدق شديد، فهو يحتاج لك هذه الأيام.

على الصعيد الصحى:

إذا تماديت فى عندك وامتنعت عن زيارة الطبيب سوف تتدهور حالتك الصحية وتسوء وتصاب ببعض الأمراض المستعصية ولن تستطيع الإمساك بزمام الأمور.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

ربما تستطيع تحقيق مشروعاتك الخاصة هذه الفترة على أرض الواقع، والتى تجعلك تلجأ إلى عمل شراكة مع بعض الأشخاص لتستفيد من خبراتهم فى هذا المجال وتثقل من نفسك.

>حظك اليوم لبرج الجدى:

على الصعيد المهنى:

لا تؤجل قرارا وتجنب تأزيم المواقف، وحاول أن تتوصل بقدراتك الشخصية إلى إنجاز أعمالك بدقة حتى لا تتراكم عليك المهام.

على الصعيد العاطفى:

ربما تقابل حبا جديدا هذه الأيام ترتبط من خلاله بشريك العمر، ولذلك حاول التركيز لتحسن الاختيار بقدر الإمكان.

على الصعيد الصحى:

أنت فى حاجة إلى الراحة، وحالتك الصحية ليست على ما يرام، ولذلك حاول تناول بعض الفيتامينات وتكثيف ممارسة الرياضة وخصوصًا المشى صباحًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

يتوقع العلماء أن مولود برج الجدى سوف يخسر الكثير من الأشخاص بسبب عدم تطبيقه مبدأ المساواة أثناء تعامله مع من حوله، ولذلك عليك ألا تفرض على أحد ما لا تحبه وترضاه لنفسك.

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

على الصعيد المهنى:

استخدام أسلوب المواجهة واجعل الثقة فى النفس عنوانك فى المرحلة القادمة، واستجمع كل قواك وحاول أن تتخطة كل المهام التى تطاردك.

على الصعيد العاطفى:

حاول أن توضح للشريك كل أسباب أفعالك أولا بأول حتى لا يسيئ فهمك ويظلمك وتتعكر صفو العلاقة بينكما.

على الصعيد الصحى:

حاول أن تخرج نفسك من أى ضغوطات، ولا تقلق بشأن حالتك الصحية المتدهورة اليوم، فذلك نتيجة إجهاد العمل فى الفتة الماضية، فحاول أن تخرج سريعا من هذه الحالة قدر الإمكان.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

ينصحك علماء الفلك أن تحاول استغلال قدراتك وعلاقتك ببعض أصحاب الخبرة فى التقديم لوظيفة جديدة تدخل لك الربح وتساعدك على تحقيق المزيد من التقدم والنجاح.

حظك اليوم لبرج الحمل:

على الصعيد المهنى:

تستطيع عمل تغييرا إيجابيا ملحوظا فى مجال العمل، مما يعود عليك بالنفع ويدفعك إلى تحقيق المزيد من النجاحات فى حياتك المهنية وحياتك العامة.

على الصعيد العاطفى:

تعيش أجواء من الصراعات والمشاحنات مع الشريك بسبب الخف على بعض وجهات النظر، ولذلك حاول أن تعطى له الفرصة ليقول وجهة نظره، واعلم أن اختلاف الرأى لا يفسد للود قضية.

على الصعيد الصحى:

حاول تجنب الانفعال وحاول أن تأخذ حمام ماء دافئ تسترخى من خلاله وتستجم وتترك الأمور على الله.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

تنصحك خبيرة وعالمة الأبراج ماجى فرح أن تحاول إنجاز أى شىء من الأعمال المتركمة عليك، فهذه الأيام فرصتك فى النجاح تبدو أوفر حظًا.

حظك اليوم لبرج الحوت:

على الجانب المهنى:

الأجواء هادئة اليوم فى العمل، مما يساعدك على العمل بزهن صافِ وبال رايق، مما يساعدك على إنجاز العديد من الأعمال التى كانت موكلة إليك.

على الجانب العاطفى:

اليوم يصطحبك الشريك فى نزهة نيلية تساعدكما على التقرب من بعض أكثر والبعد عن أجواء إثارة المشكلات.

على الجانب الصحى:

النوم الكافِ هو طريقك الوحيد للتخلص من الضغوط التى تؤثر عليك وسبيلك المضمون فى الحصول على الصحة الجيدة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

إذا كنت تبحث عن الحصول ترقية أو مكافأة لهذا الأسبوع حاول أن تبحث باستمرار عن الأعمال التى تميزك، كما عليك أن تبذل المزيد من الجهد والإتقان.

حظك اليوم لبرج الدلو:

على الصعيد المهنى:

هنام موضوع معين يثير انتباهك ويشغل بالك ويمنعم عن التركيز فى العمل بالشكل المطلوب، ولذلك أنت تحتاج إلى الهدوء والتركيز والابتعاد عن الأمور المزعجة التى تسبب لك التوتر والقلق.

على الصعيد عاطفي:

لا شىء يقلل من قيمة العلاقة العاطفية أكثر من الشك، إذا كنت تحب الشريك، فثق به ولا تجعل الشكوك تثير المناغصات بينكما.

على الصعيد الصحى:

الحساسية الموسمية تسيطر على صحتك بشكل مؤذ، حاول أن تأخذ إجازة من العمل حتى تستطيع أن تمارس مهامك بشكل أفضل.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

حاول أن تعامل نفسك بحسبك طبيعتك الحنونة المعهودة وتخلى عن القناع المخيف الذى طالما يظهر منك طوال الوقت، ولا تبخل على من هم حولك بالمشاعر النبيلة.

حظك اليوم لبرج السرطان:

على الصعيد المهنى:

لابد أن تأخذ قرارا حاسما بشأن بقائك فى العمل، فرئيسك ليس راضٍ عنك لعدم إنجازك المهام التى كانت موكلة إليك ولذلك تحتاج أن تحصل على وقت كافٍ تفكر فيه بمفردك والعودة إلى كفائتك المعهودة مرة أخرى.

على الصعيد العاطفى:

حاول أن تخفف من غيرتك على الشريك قليلاً، فذلك يضايقه ويشعره بعدم ثقتك الكافية به ويقودكما إلى خلافات لا آخر لها.

على الصعيد الصحى:

سوف تشهد اليوم بعض التقلبات الصحية غير المعهودة، ربما تكون بسبب تقلبات الجو، فاحرص على أخذ الاحتياطات اللازمة وتحصين نفسك جيدا.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

هناك عيون متربصة ومترصدة لك، فحاول أن تبتعد قليلاً وتعمل فى صمت، ولا تتباهى بما توصلت إليه، فذلك سوف يقودك إلى نتائج غير مرغوبة.

حظك اليوم لبرج العذراء:

على الصعيد المهنى:

سوى تحصل على مكافأة مهنية متمثلة فى رحلة ترفيهية فى الأيام القليلة القادمة القادمة، بسبب اجتهادك فى العمل وبذل الجهد وإنجاز المزيد من الأهداف فى الفترة الماضية.

على الصعيد العاطفى:

أوضاعك العاطفية ربما تكون جيدة هذه الأيام ولكن كن حذرًا من عيون المتربصين والمترصدين.

على الصعيد الصحى:

حاول أن تأخذ قسطا كافيا من الراحة أو مارس بعض التمارين الرياضية المفيدة، فلياقتك البدنية ليست على ما يرام.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

ترى ماجى فرح عالمة الأبراج الفلكية أنك لا تستغل قدراتك بالقدر الكافِ، بالرغم من أن لديك من الأفكار الجديدة التى تستطيع أن تلفت بها انتباه الأخرين.

حظك اليوم لبرج العقرب:

على الجانب المهنى:

حاول أن تكون أكثر هدوءا اليوم حتى تتمكن من تجاوز الاضرابطات التى يشهدها محيط العمل بدون احتياج مساعدة أحد من الزملاء.

على الجانب العاطفى:

أنت تحتاج للشريك بجانبك هذه الفترة، فلا تتكبر أن تشعره بذلك وتمنح له الوقت الكافى لكى يساعدك على تحقيق ذلك.

على الجانب الصحى:

ليس لديك إرادة قوية فى الوصول إلى الوزن المثالى والجسم الرشيق، ولذلك عليك أن تأخذ قرارا حاسما بشأن ذلك ولا تترك نفسك للأكلات السريعة والدسمة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

أجواء العمل تنغص عليك وتثير غضبك فتمنعك من التركيز وإتمام ما هو عليك، حاول إيجاد الحلول التى تستطيع أن تخرج بها من هذه الحالة المزاجية السيئة بسرعة.

حظك اليوم لبرج القوس:

على الصعيد المهنى:

لا تدع الأحداث السيئة التى تحدث من حولك تؤثر على أدائك للمهام، فأنت من الأشخاص المجتهدين والمخلصين فى العمل، فحاول أن تخرج من هذه الأجواء سريعا.

على الصعيد العاطفى:

لا بد من عدم اتخاذ قرارات أساسية وتغييرية فى حياتك العاطفية بدون تفكير وبحث عميق لا يقودك إلى الندم فيما بعد.

على الصعيد الصحى:

سوف يصل جسدك إلى وزن غير مرغوب بالنسبة لك ولا تستطيع حينها السيطرة على الأمر بسهول، فحاول أن تلحق نفسك سريعا.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

تحتاج إلى تثقيف نفسك بصورة وشكل أكبر، فأنت تحتاج إلى الاطلاع الدائم والمستمر حتى تستطيع الوصول إلى النتائج المرضية التى تبحث عنها.

حظك اليوم لبرج الميزان:

على الصعيد المهنى:

لا تقيم عداوات مع الزملاء فى مجال العمل بسبب الاختلاف فى وجهات النظر، وحاول أن تعامل الناس بنفس ما تحب أن يعاملونك به.

على الصعيد العاطفى:

تجد الشريك إلى جانبك فى كل الخطوات المقبلة، لتستعيدان معا أجواء الحب والرومانسية الهادئة.

>على الصعيد الصحى:

تشعر ببعض بالآلام الشديدة التى تستوجب الذهاب لإجراء بعض الفحوصات اللازمة فلا تصمت على نفسك أكثر من ذلك حتى لا يسوء الأمر.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

للوصول إلى حل إحدى المشكلات الخاصة بحياتك الشخصية، حاول أن تذهب فى عطلة إلى أحد الأماكن الهادئة.

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