حبس تشكيل عصابى تخصص فى نشل السيدات بالجيزه

أمرت نيابة اكتوبر أول بحبس تشكيل عصابى مكون من مسجل خطر وسيدتين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتكابهما 15 جريمة نشل وسرقة بالجيزه، واعترف المتهمين أنهم ينشلون السيدات بمنطقة الشيخ زايد،

>تعددت البلاغات أمام اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد بتعرض المواطنين وخاصة السيدات للنشل وخطف الحقائب بمنطقة الشيخ زايد، فكلف رجال المباحث بتكثيف التحريات للتوصل لهوية مرتكبى تلك الوقائع. وتبين للمقدم رامى نور الدين رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، أن "رضا.م" مسجل خطر و"نجاح.ع" ربة منزل مسجلة نشل و"أمير.ا" عاطل، يكونون عصابة لنشل السيدات وسرقتهن وأنهم وراء ارتكاب تلك الوقائع. وبإعداد كمين للمتهمين، تم القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا أمام العميد محى سلامة رئيس مباحث قطاع أكتوبر بارتكاب 15 واقعة، فأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

شبكةعيونالإخبارية

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