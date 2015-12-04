النيابة تطلب تقرير الطب الشرعى حول وفاة تاجر مخدرات بقسم شرطة الهرم

طلبت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب تقرير الطب الشرعى حول وفاة تاجر مخدرات داخل حجز قسم شرطة الهرم، ومن المنتظر أن تستمع النيابة غداً إلى أقوال عدد من المحتجزين مع المتهم داخل القسم للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.

وكشف مصدر قضائى بالنيابة العامة، أنه لا توجد شبهة جنائية حول الواقعة، وأن المتهم أودع مستشفى الهرم أكثر من مرة بسبب مروره بحالة صحية سيئة، وكان يتم علاجه وحين تعافيه يعود مجدداً إلى محبسه، وأكد أن التحريات الأولية كشفت أن المتهم كان يتعاطى المواد المخدرة بشراهة، وانه نتيجة منع تلك الجرعات منه كانت تنتابه حالة صحية سيئة وهبوط فى الدورة الدموية أدى إلى وفاته.

وكان تاجر مخدرات قد فارق الحياة داخل حجز قسم شرطة الهرم، وأفاد مصدر أمنى أن المتوفى كان قد تم القبض عليه لإتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وتم عرضه على النيابة التى أصدرت قرارًا بحبسه على ذمة التحقيق.

تاجر مخدرات مدمن يفارق الحياة بحجز قسم الهرم لعدم تعاطيه "الجرعة"