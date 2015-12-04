زوجة فى دعوى طلاق للضرر: "هجرنى لمدة 6 سنوات وأخشى ألا أقيم حدود الله"

أقامت الزوجة "سهام.ط" دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بإمبابة بعد رفض زوجها "صبرى.ك" الرجوع لها وهجرها لمده زادت عن الـ6 سنوات وخشيتها ألا تقيم حدود الله وكرهها العيش معه بسبب عدم الانفاق عليها وطفلتيها.

وقالت "سهام" بدعواها التى حملت رقم 3897 لسنة 2015: "بعد الزواج بسنه تركنى وخلع بسبب الظروف المعيشية ولم أعترض وكان ينزل فى البداية لمدة مرتين لكن بعد فترة أصبحت زوجه على الورق ولا أراه ومسئولية ابنتيه أصبحت ثقيلة على بمفردى ورفض أهله مساعدتى" .

وأضافت الزوجة:"كل ما أطلبه شرع الله وحقوقى التى وعدنى بها أو يأخذنى معه للخارج فهو يمتلك من الأموال ما يجعلنا نعيش فى راحة ويتبقى بعد ذلك ما يدخره ولكنه جشع لا يفكر إلا فى نفسه".

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