فيصل بن خالد يعتمد فعاليات مهرجان محايل الشتوي

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة برامج وفعاليات مهرجان محايل الشتوي لهذا العام والذي ستنطلق فعالياته نهاية شهر ربيع الأول، كما اعتمد سموه فعاليات المهرجان الثقافي الذي يصاحب المهرجان الذي سيستمر لمدة 21 يوماً.

وثمن سمو الأمير فيصل بن خالد خلال استقباله محافظ محايل عسير محمد بن سعود أبونقطة المتحمي في مكتب سموه بالإمارة أمس، جهود اللجان الفرعية للتنمية السياحية من خلال ما تقدمه من برامج وأنشطة متنوعة تخدم كافة شرائح المجتمع.

وأوضح محافظ محايل عسير خلال اللقاء، بأن ما تحظى به محافظة محايل من تطور وتقدم في جميع المجالات، وما تم فيها من إنجازات تنموية خدمية وحراك ثقافي وجذب سياحي، يأتي بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير، الذي يحرص ويوجه دائماً على عمل كل ما فيه تقدم ورقي المحافظة، ومواكبة النهضة التنموية التي تشهدها محافظات المنطقة في هذا العهد الزاهر للنهوض بالوطن والمواطن في هذا الجزء الغالي من وطننا الكبير، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وكشف محافظ محايل عسير عن أبرز فعاليات وبرامج المهرجان التي تقام تحت شعار "محايل ادفأ"، مبيناً أن مدة مهرجان التسوق 90 يوماً والذي سينطلق يوم الخميس الموافق للخامس من شهر ربيع الأول المقبل، حيث ستتنوع فيه الفعاليات ما بين دينية، وثقافية، وتراثية، وشعبية، ورياضية، إضافة إلى الفعاليات النسائية ومسرح الطفل، ومعرض التصوير الفوتوغرافي، ومعرض الفن التشكيلي والمرسم الحر، ومسابقة البحث عن الكنز، والسيارات المعدلة، وأيضاً دورة رياضية على كأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير على ملاعب فريق المتحد بسحر آل عاصم.

وأضاف المتحمي أن الفعاليات سيشارك فيها عدد من الأندية الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون من داخل وخارج المنطقة، كما سيشارك في الندوات والمحاضرات عدد من رجال الدين ومثقفون وأدباء من داخل وخارج المنطقة، مشيراً إلى أن هناك مهرجاناً للأسر المنتجة الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالمحافظة بالتعاون مع الضمان الاجتماعي وسيقام بجوار مسرح الحيله.

وذكر أن جميع الإدارات الحكومية الخدمية والأمنية والتربية والتعليم في المحافظة وجميع المراكز، شركاء في إقامة وتنفيذ جميع فعاليات وبرامج مهرجان محايل، منوهاً بجهود جميع رؤساء وأعضاء اللجان في اللجنة الفرعية للتنمية السياحية، وما قدموه من جهود وأفكار حتى ظهر البرنامج بهذا الشكل، متمنياً أن تنال جميع فعاليات المهرجان وبرامجه استحسان ورضا أبناء وزوار محافظة محايل.

حضر اللقاء رئيس بلدية محايل عسير حمد بن هادي آل درهم، ومدير المالية والإدارية بالمحافظة يحيى العاصمي، وأمين اللجنة الثقافية بمحايل حامد الصافي.

من جانب أخر، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، صباح أمس بمكتبه بالإمارة، مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء صالح الحارثي.

وقدم اللواء الحارثي خلال اللقاء تقريراً مفصلاً عن عمل الدفاع المدني لإدارة الكوارث والخطة الفرضية لهطول الأمطار الغزيرة وجريان السيول بالمنطقة، إضافة إلى التجهيزات اللازمة لمثل هذه الأحداث.

وثمن سمو أمير منطقة عسير دور رجال الدفاع المدني وعملهم الإنساني في خدمة المجتمع.