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الإمارات تحتفل بيومها الوطني الــ 44 «دام عــزك يـــا وطــن»

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الإمارات تحتفل بيومها الوطني الــ 44 «دام عــزك يـــا وطــن» الإمارات تحتفل بيومها الوطني الــ 44 «دام عــزك يـــا وطــن»

    تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وبحضور الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام مساء اليوم الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الرابع والأربعين الذي أقيم في مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي وحمل عنوان "دام عزك يا وطن".

وشهد الفعاليات عدد من الشيوخ والوزراء وكبار ضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية وأسر الشهداء وذويهم.

وبدأ الاحتفال بعروض وفقرات تفاعلية متنوعة ومشوقة ركزت على إبراز القيم والتقاليد والتراث الأصيل لأبناء الإمارات وسلطت الضوء على حجم الإنجازات الكبرى التي تحققت بفضل القيادة الحكيمة والتي تعكس صورة حضارة الإمارات في الماضي والحاضر والمستقبل المنشود.

وتضمن الاحتفال الذي يحمل عنوان "دام عزك يا وطن" ثلاث فقرات رئيسية هي "نشأة وطن" و"إماراتي وأفتخر" و"عز الوطن"، فيما شارك عدد من الشيوخ في أداء لوحة العيالة تعبيرا عن البهجة والسرور في هذا اليوم الوطني المجيد.

وعكس الحفل الذي تضمن مجموعة من قصائد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه فرحة شعب الإمارات وتفاعله بكل فخر واعتزاز بالذكرى الوطنية المجيدة لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وبمنجزاتها الحضارية والتنموية التي تحققت في ظل قيادة حكيمة قادت سفينة الاتحاد إلى العزة والتقدم والازدهار.

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