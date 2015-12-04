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أمير الرياض يرعى حفل سباق الخيل السنوي الكبير.. غداً

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أمير الرياض يرعى حفل سباق الخيل السنوي الكبير.. غداً أمير الرياض يرعى حفل سباق الخيل السنوي الكبير.. غداً

    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لنادي الفروسية -حفظه الله - يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض مساء غد (السبت) حفل سباق الخيل السنوي الكبير على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير رحمه الله (فئة 2 ) الذي خصص له الشوط العاشر على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

وأعرب المدير العام لنادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع عن بالغ اعتزازه بما تجده الفروسية من اهتمام كبير ورعاية دائمة ودعم متواصل من خادم الحرمين الشريفين مما كان له أكبر الأثر في تقدمها وانتشارها ووصولها لأرقى المستويات التي تتطلع إليها القيادة الرشيدة مقدماً شكره وامتنانه لأمير منطقة الرياض لرعايته حفل السباق على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير رحمه الله وقال: "عشاق ومحبو وجمهور رياضة الفروسية يسعدون لهذه المناسبة الغالية والاحتفال بكأس الوفاء يعد تثميناً لدوره في إبراز هذه الرياضة العربية الأصيلة وتخليداً حقيقياً يتضمن أسمى معاني الوفاء، ونادي الفروسية وبتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس مجلس إدارة النادي أكمل الاستعدادات الخاصة بهذه المناسبة فيما تؤدي جميع اللجان عملها من أجل إنجاح هذا الحفل.

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