ولي ولي العهد يرأس اجتماع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

عقد مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة اجتماعه الأول مساء امس بالرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وقد ناقش المجلس خلال الاجتماع اللوائح التنظيمية والإدارية وخطة عمل المركز واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة لذلك.

الجدير بالذكر أن إنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة جاء بقرار من مجلس الوزراء الموقر رقم (3) وتاريخ 6 / 1 / 1437ه بناء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 / 36) وتاريخ 2 / 11 / 1436ه لتكون له شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً ويرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.

ويعد المركز المرجع الرسمي لقياس أداء الأجهزة في المملكة.

ويهدف إلى قياس أداء الأجهزة العامة، والتنسيق مع الجهات المختلفة ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق أهداف خطط التنمية، ويعمل على ذلك من خلال قياس مخرجات تنفيذ خطط التنمية، والتأكد من توافق ومواءمة أهداف ومؤشرات خطط الأجهزة مع خطط التنمية، وإعداد وتطبيق منهجية موحدة، وآليات وأدوات قياس وإدارة الأداء للأجهزة، ومساندتها في بناء قدرات قياس وإدارة الأداء.