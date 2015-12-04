مدير الأمن العام يتفقد محافظة فرسان ويوجه بتحويل مركز الشرطة إلى شرطة محافظة

وجه مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج بتحويل مركز شرطة فرسان إلى شرطة محافظة فرسان على أن يدعم بكافة التجهيزات والمعدات والأفراد والوسائل التقنية.

جاء ذلك خلال جولته صباح أمس الأول لمحافظة جزر فرسان ضمن جولاته التفقدية للمقرات الأمنية بمنطقة جازان يرافقه مدير قوات الطوارئ بالمملكة اللواء خالد بن قرار الحربي، ومدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي، ومدير مرور منطقة جازان العميد عبدالله القثامي، وعدد من القيادات الأمنية. والتقى الفريق المحرج بمحافظ فرسان حسين بن ضيف الله الدعجاني ومشايخ وأعيان المحافظة في صالة الاستقبالات الرئيسة بمقر المحافظة، كما وقف على مقار مجمع الإدارات الأمنية التي يتم تنفيذه حاليا بالمحافظة، كما زار ومرافقيه متحف الأديب والمؤرخ إبراهيم مفتاح.

وأوضح مدير الأمن العام في تصريح أن زيارته لمنطقة جازان تأتي بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء للوقوف على احتياجات قطاعات الأمن العام بالمنطقة.

وأكد أن هناك استراتيجيات وخطط سوف تشهدها منظومة الأمن العام قريباً ورفع مستوى رجال الأمن في الجانب التقني والآلي ورفع القدرات وهي استراتيجية وزارة الداخلية بشكل عام، والتي يشرف عليها شخصياً سمو ولي العهد -حفظه الله-.

وحول الحاجة إلى إنشاء مقرات حكومية لمراكز الشرط في المحافظات، قال: إن جميع المحافظات بها مقرات أمنية ولكن ما دعت إليه الحاجة يدرس وينشأ، مشيراً أن مبنى شرطة محافظة فرسان سينتهى المقاول من تنفيذه خلال نهاية العام أن شاء الله.