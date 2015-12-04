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«التخصصي» ينظم مؤتمراً طبياً يبحث مشاكل الضعف الجنسي والعقم.. الأربعاء

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    ينظم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض مؤتمراً طبياً الأربعاء المقبل ، حيث يناقش أمراض الذكورة والعقم عند الرجال من خلال 25 ورقة بحثية حول مستجدات الضعف الجنسي والأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية يستمر على مدى ثلاثة أيام بقاعة الدراسات العليا في المستشفى.

وذكر البروفسور سعيد عبدالغني قطان، استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، ورئيس اللجنة المنظمة، أن المؤتمر يأتي بمشاركة 11 متحدثاً من داخل وخارج المملكة، منهم خمسة متحدثين عالميين من أميركا، وألمانيا، وبريطانيا، وكندا، و25 ورقة بحثية تناقش فيه آخر ما توصل إليه الطب الحديث في مجال الضعف الجنسي وعلاجه الطبي والجراحي، والعقم عند الرجال وطرق علاجها. ويهدف هذا المؤتمر الطبي إلى الاطلاع على أحدث المستجدات في مجال جراحة زرع الأجهزة التعويضية في حالات الضعف الجنسي، والعمليات المجهرية في حالات عقم الرجال، كما يهدف إلى الاحتكاك المباشر بين الأطباء وتبادل الخبرات في ظل التحديات الطبية التي تواجه هذا التخصص والحالات الصعبة والمعقدة في هذا المجال.

وأوضح البروفسور قطان، أن اليوم الأول للمؤتمر سيخصص لنقل العمليات الجراحية في مجال عقم الرجال والضعف الجنسي التي تجرى في المستشفى عبر الدوائر التلفزيونية الداخلية في بث مباشر من غرف العمليات إلى قاعات الحضور والمشاركين في المؤتمر تتخللها مناقشات مفتوحة للجميع، فيما سيخصص اليومين الثاني والثالث من المؤتمر إلى إلقاء محاضرات علمية من الخبراء والمتخصصين تتطرق إلى التحديات الطبية في مجال عقم الرجال والضعف الجنسي، وإلى إحدث المستجدات في هذين المجالين.

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