«التلوث البيئي» ثمن الوعي المتدني والمعالجات المتأخرة

مع كل التحذيرات المتكررة والتقارير التي تحذر من مخاطر واقعنا البيئي الذي أصبح يشكل خطراً على حياتنا، إلا أن واقعنا يكشف عن افتقادنا المعالجات الجذرية للأسباب الرئيسة التي أدت إلى التلوث البيئي. وتظهر مشكلة الصرف الصحي، في كل طرح يتناول التلوث البيئي كأحد أكبر التحديات البيئية، في ظل عدم اكتمال الشبكة في كثير من مدن المملكة، كما يمثل التعامل التقليدي مع النفايات المنزلية، تحدياً آخر يكشف عجز الجهات الحكومية في تجاوز التعامل التقليدي معها، وتمتد الأزمة لتشمل التصحر، والتلوث الصناعي، وقلة الوعي المجتمعي، وغيرها. كل ذلك يدفع إلى التساؤل عن غياب دور حقيقي للجهات المعنية بحماية البيئة، وعدم استشعارها للأخطار التي تواجه بيئتنا، والاكتفاء بالطروحات الخجولة والانزواء خلف مسوغات واهية، ولمواجهة تلك الأخطار وتفاقم مشكلاتنا البيئية يطالب مختصون بإقرار خطة وطنية لتصحيح واقعنا البيئي وتدارك الخلل.

الصرف الصحي والتعامل التقليدي مع النفايات المنزلية أكبر التحديات البيئية

مشاكلنا البيئية نتيجة تقصير

ويتفق الخبير وأستاذ البيئة بجامعة الملك عبدالعزيز د. محمد المهنا مع الأصوات المحذرة من زيادة حجم التلوث الذي يعانيه كثير من المدن، والذي أكدته تقارير دولية، وقال إن دراسات محلية أيضاً تؤكد ذلك، وتحذر من خطورة استمرار إهمال مشاكلنا البيئية، وحمل الجهات الحكومية المعنية بالخدمات البيئية مسؤولية تراكم المشكلات البيئية التي نعيشها، منتقداً تحميل الوعي البيئي كل تبعات تردي البيئة. وقال د. المهنا إن مدننا محاطة بأكوام النفايات، التي تتراكم نتيجة المعالجات التقليدية، إضافة إلى محاصرة مكبات الصرف للمدن، حيث لا تتم المعالجة السليمة لها، وتساءل عن أسباب تعثر مشروعات الصرف الصحي الذي وعدت به وزارة المياه والكهرباء، والتأكيدات المتتالية باستكمال شبكة الصرف الصحي لكل أحياء جدة بنهاية عام 2014، وطالب بتحرك رسمي لإغلاق ملف الصرف الصحي، وطرحه كأولوية والتعاقد مع شركات عالمية لإنهاء شبكة الصرف، كما طالب بمراقبة التجاوزات التي تحدث من جهات حكومية مثل ضخ مياه الصرف في البحر مباشرة، من دون معالجة، ويلاحظ ذلك في أجزاء كبيرة من كورنيش جدة الذي لا يمكن الاقتراب منه. ولفت أستاذ البيئة بجامعة الملك عبدالعزيز إلى أن شاطئ جدة أصبح بيئة طبيعية لنمو الطحالب على الصخور رغم أنها لا تنمو في البحار لملوحتها، بينما ظهرت في شواطئنا بسبب مياه الصرف، وقلل من تأثير الوعي لدى الأفراد ما لم يصل الوعي لتلك الجهات الحكومية أولاَ، لأن من يعيش في أحياء، شوارعها تنز بمياه الصرف وهواؤها ملوث لا ننتظر منه أن يكون متحضراً في سلوكه البيئي، وشدد على أن الوعي منظومة تبدأ بتوافر بيئة نظيفة، وخدمات متكاملة، داعياً إلى الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في التعامل مع النفايات المنزلية التي يمكن تحويلها لطاقة، والاستثمار في المشروعات البيئية بدلاً من فاتورة العلاج التي تكون دائماَ باهظة التكاليف.

النظام البيئي لا يطبق

ويشدد أستاذ التلوث الميكروبي البيئي بجامعة الملك سعود البروفسور عبدالوهاب بن صادق على أن الحفاظ على البيئة في الإسلام واجب ديني لا نظاما تشريعيا، وقال: لدينا جميع الملوثات - البحري والهوائي والمائي ومخلفات الصرف الصحي والصناعي - لذلك نجد واقع البيئة لدينا مريرا، ونوه إلى أن النظام العام للبيئة واللائحة التنفيذية للمملكة الذي أقر عام 1422ه لا يطبق، وقال إن الأبحاث العلمية التي يجريها الباحثون في قضايا البيئة لا تجاوز أن تكون ترفاً ثقافياً ولا يستفاد منها شيء والمستفيد الوحيد هو الباحث حين تنحصر استفادته في الجانب المادي أو ترقية لدرجة علمية، مؤكداً أنها لا تمس إلا القشور وتطرح حلولا نظرية غير قابلة للتطبيق.

ويشير البروفيسور ابن صادق إلى عدة مؤشرات تستند إلى دراسات تؤكد أن التلوث المعدني كبير ووصل إلى معدلات عالية، ويمكن ملاحظة ذلك في زيادة عدد الأطفال المعوقين، وغيرها، وطالب بدراسة بحثية تهدف إلى قياس أملاح الألمنيوم في حليب الإبل، ودراسة أثرها في كبار السن الذين يشربون حليب الإبل ويعانون مرض الزهايمر، وذكر أن أكبر التحديات البيئية في المملكة هو عدم اكتمال شبكات الصرف الصحي، والتعامل غير الجيد مع مياه الصرف بالتخلص منها لا معالجتها، ويبدي تساؤله عن تعثر مشروعات الصرف الصحي، وطالب بخطة وطنية تنفذها شركات عالمية لضمان عدم التعثر، تستهدف استكمال شبكة الصرف الصحي في جميع مدن المملكة، وقال لنجعل عام 2020 موعدا لذلك الإنجاز.

النفايات المنزلية ثروة مهدرة

وامتد انتقاد أستاذ التلوث الميكروبي البيئي بجامعة الملك سعود لملف النفايات المنزلية التي يراها ثروة مهدرة، لافتاً إلى إنتاج دولة البحرين 300 طن أسمدة يومياً من مخلفات النفايات المنزلية، مشيراً إلى أن رسالة ماجستير أشرف عليها لإحدى الطالبات أكدت أن الذي يتم في التعامل فيه مع مخلفات الصرف الصحي عبارة عن تخلص لا معالجة، وهذه كارثة بيئية، وشدد على أن الجهات المعنية بملف الإصحاح البيئي عليها أن تقيم واقع الملوثات البيئية وتؤهل الشركات المتخصصة، ليتم استثمارها من عدة نواح، حيث يمكن من ذلك إنتاج البروتين الميكروبي أحادي الخلية، واستخراج كثير من الغازات الحيوية مثل غاز الميثان من خلال التقنية الحيوية.

وتساءل عن غياب الفكر الذي يصحح كثيرا من الممارسات الخاطئة التي تدمر البيئة ويوقف تلك المعالجات البدائية، سواء كان ذلك في النفايات المنزلية أو التخلص من المخلفات، وكذلك من خلال قيام مشروعات سكنية ومخططات سكنية لا يراعى فيها المعايير البيئية، ولا يتم إلزامها بتوفير البنية التحتية التي تضمن التخلص الآمن من الملوثات، وأشار إلى أن مجمعات سكنية ومدن سياحية تتخلص من نفاياتها ومن الصرف الصحي في البحر مباشرة، وحمل بشدة على الشركات الكبرى سواء التي تعمل في مجال الطاقة أو مزارع الدواجن والألبان وغيرها، التي بشكل أو بآخر تضر بالبيئة، في حين لا نجد لها أي إسهام في معالجة مشكلاتنا البيئة، ولعل أقل ما يجب أن تقدمه أن تزيل الأضرار البيئة التي تتسبب فيها، وتلزم بالمشاركة المجتمعية في تحسين وحماية البيئة.

إلزام الشركات معالجة الأضرار البيئية

وطالب د. بن صادق كذلك أن تلزم الشركات والتحالفات التي تتولى تنفيذ مشروعات كبيرة في المملكة بمعالجة كل الأضرار البيئية التي تنتج عن تلك المشروعات، ومن ذلك مشروع استخراج الفوسفات والنشاط التعديني الذي سينتج عنه أضرار بيئية، ما لم تلزم بمعايير تضمن معالجة تلك الأضرار، كذلك الشركات العاملة في مجال الطاقة، مطالبة بحلول بيئية مستدامة، منوهاً إلى مخاطبته عدة جهات حكومية بحثية وخدمية تساءل فيها عن خططهم وبرامجهم لمعالجة المشكلات البيئية التي تقع ضمن أعمالهم، وكان التجاهل هو السمة الأبرز.

ودعا إلى الاستفادة من حجم النفايات الكبير الذي ينتج عن استخدام الزوار والمعتمرين في المسجد المكي والمسجد النبوي، مؤكداً أن تلك المخلفات تكفي إنتاج مصنع كامل، لافتاً إلى أنه تمت مخاطبة الرئاسة العامة لشئون الحرمين مستفسراً عن معالجتهم المخلفات، لم يتلق منهم أي رد، كما دعا إلى تجهيز الحرمين بأجهزة تحسس ترصد التلوث بأنواعه وخصوصاً جودة الهواء ومعرفة مستوى التلوث الميكروبي، ومشاركة معهد الملك فهد لأبحاث الحج والعمرة وجامعة أم القرى وغيرها في تلك الأعمال، والاستفادة من الخبرات الوطنية التي لن تتأخر في خدمة هذا الوطن، وطالب بدور أكبر لأمانة مجلس التعاون الخليجي وتحديداً قطاع الإنسان والبيئية في رفع مستوى الوعي البيئي والثقافي لدول المنطقة.