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مقصورة السويلم بالبكيرية تستقبل الوفود السياحية

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مقصورة السويلم بالبكيرية تستقبل الوفود السياحية مقصورة السويلم بالبكيرية تستقبل الوفود السياحية

    استقبلت مقصورة السويلم بمحافظة البكيرية خلال ملتقى التراث العمراني المنعقد في منطقة القصيم عددا من الوفود السياحية الزائرة. من ابرزها زيارة الاميرة نوف بنت محمد بن فهد، والأميرة أسماء بنت سعود بن محمد، وعدد من سيدات المجتمع والوفود الأجنبية المهتمين بالتراث.

وأشاد الجميع بجمال المقصورة وأهميتها التاريخية، معبرين عن سعادتهم بما شاهدوه، وقدموا شكرهم للشيخ محمد العلي السويلم على جهوده المبذولة في المحافظة على التراث والآثار بالمحافظة وللأستاذة مها السويلم على حسن الاستقبال وما قدمته من معلومات تاريخية عن المقصورة.

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