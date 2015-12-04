الرياض: الطب الشرعي يستقبل 1800 حالة وفاة بقضايا جنائية في عامين

كشف د. عبدالرحمن المالكي مساعد المشرف على إدارة الطب الشرعي للشؤون الإدارية والمالية بالرياض أن الطب الشرعي أجرى معاينة ل1800 حالة طبية قضائية خلال العامين الماضيين شكل السعوديون 35% منها، مشيراً إلى أنها تشمل قضايا القتل، والوفيات العرضية المشتبهة، ووفيات الانتحار، وحوادث الدهس المتعمدة وحالات الاعتداءات الجنسية والجسدية.

وأضاف على هامش شرح وتطبيق إستراتيجية الطب الشرعي الجديدة للارتقاء بمستوى العاملين في مراكز الطب الشرعي على مستوى المملكة وفي مركز الطب الشرعي بالرياض، مؤكداً عمل الإدارة على زيادة تأهيل كوادر الطب الشرعي المختلفة من الناحية العلمية والفنية وما قامت به في الآونة الأخيرة من تطوير الأداء وتنشيط الجانب الأكاديمي بالمركز فقد أقامت على مدار يومين دورة علمية طبية شرعية تدريبية كما رشحت الإدارة لأول مرة (14) من منسوبي الطب الشرعي بالمملكة من الفنيين لحضور دورة (التصوير الجنائي الفوتوغرافي) التي ينظمها معهد علوم الأدلة الجنائية بالرياض.

موضحاً ان الدورة تهدف إلى تنمية قدرات طواقم الطب الشرعي على استخدام التقنيات الفوتوغرافية الحديثة في تصوير مسرح الجريمة والآثار المادية الواردة للتحليل وتوثيقه دعماً للتقرير الطبي الشرعي.

وبين أن الطبيب الشرعي يقدم المساعدة الفنية للنظام القضائي والأمني من خلال تقديم الخبرة الطبية الشرعية في حالات الوفيات المشتبهة، وحالات فحص الأحياء بالاعتداءات المتنوعة.