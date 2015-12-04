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«مستشفى متعب» بسكاكا يتمكن من تركيب مفصل فخذ لثمانيني

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«مستشفى متعب» بسكاكا يتمكن من تركيب مفصل فخذ لثمانيني «مستشفى متعب» بسكاكا يتمكن من تركيب مفصل فخذ لثمانيني
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الطاقم الطبي مع المريض بعد نجاح العملية

الجوف - فهد الكريع

    نجح طاقم طبي بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا، في تركيب مفصل فخذ صناعي لمريض يبلغ من العمر 80 عاما بعد تعرضه لسقوط على الأرض منذ أسبوعين، نتج عنه كسر في عنق عظمة الفخذ الأيسر.

وفي التفاصيل التي أوضحها مدير المستشفى عبدالعزيز الخمسان، أنه حضر مريض 80 عاماً تعرّض لانزلاق مما أدى لسقوطه على الأرض، نتج عنه كسر في عنق عظمة الفخذ الأيسر، وتمت له الإجراءات الأولية وتبين أن المريض يعاني من مرض السكر وضعف في عضله القلب مع نسبه ضخ الدم من القلب 50% مع اضطراب بوظائف الكلى والتنفس. وأضاف الخمسان أن فريقاً طبياً بالمستشفى مكوّناً من د. رفيق أبو رمضان استشاري ورئيس قسم جراحة العظام، ود. محمد عبدالمنعم استشاري التخدير، ود. محمد حسنين أخصائي عظام ود. أحمد الشوربجي أخصائي عظام زائر قاموا بفحص المريض، وتقرر إجراء عملية تبديل مفصل فخذ ثنائي القطبية إسمنتي تحت تأثير بنج نصفي وذلك لما يتناسب مع صحة المريض؛ حيث تمت العملية بنجاح ولله الحمد في وقت قياسي لخطورة الوضع الصحي للمريض تحت مخدر نصفى قام به استشاري التخدير د. محمد عبدالمنعم، وبعد إجراء أشعة سينية على عظام مفصل الفخذ للمريض تبين استقرار المفصل الصناعي بصورة جيدة.

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