مختبر متنقل يدعم الموهبة والإبداع 2016

أفاد الدكتور جمال المهيري نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لجائزة حمدان للأداء التعليمي المتميز، إن الجائزة تعكف على انجاز «مختبر متنقل» لنشر ثقافة الابتكار والتصنيع الرقمي في المجتمع الإماراتي، والترويج للخدمات التي يقدمها مشروع فاب لاب الإمارات، ويشمل ورشاً للتعريف بالتصنيع الرقمي وكيفية استخدام هذه التكنولوجيا لتحويل الأفكار إلى واقع، ليبدأ عمله الفعلي في 2016، بكلفة تصل الى 3 ملايين درهم وينفذ بالتعاون مع هيئة كهرباء و مياه دبي.

تعويل

وأوضح المهيري، أن الجائزة تعول بشكل كبير على مختبر «الفاب لاب» كونه يخدم كافة شرائح المجتمع يستهدف المختبر تقديم خدمات الدعم والتدريب ويحوي جميع الأجهزة والبرامج والموارد والخدمات اللازمة لتنفيذ مشاريع مبتكرة وخلاقة، ويعتبر هذا المختبر النواة التدريبية التي تشرف على تأهيل كوادر ورواد الفاب لاب..

والمركز الرئيسي الذي يقدم الدعم لكافة المسارات الأخرى من جميع النواحي، مفيدا بأن المركز الرئيسي سيكون في مقر الجائزة و يوفر أجهزة التواصل الحديثة اللازمة للتواصل مع كافة مختبرات الفاب لاب العالمية بحيث يتم الاستفادة من الخبرات العالمية في التصنيع الرقمي والاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم في مجال التصنيع الرقمي، كما يتيح الفرصة لرواد المشروع للعمل في مشاريع مشتركة مع الدول الأعضاء في منظمة الفاب لاب العالمية ..

والذي من شأنه توسيع آفاق المعرفة وإضافة خبرات نوعية وعالمية إلى رصيد رواد الفاب لاب الإماراتي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمبتكرين لعرض نتاجاتهم من مشاريع وموارد ومعلومات للعالم عن طريق الموقع الالكتروني والذي سيكون بمثابة رافد نوعي في مجال التصنيع الرقمي، وذلك لتعزيز أحد ركائز المشروع وهو المشاركة.

6 أقسام

وتنقسم بيئة العمل في مختبر الفاب لاب الرئيسي إلى ستة أقسام وهي: التصميم: وتتسع لعشرة أشخاص في وقت واحد، حيث يتم تقديم دورات تدريبية متخصصة في التصميم ثلاثي الأبعاد على أيدي خبراء مختصين في هذا المجال، وتقدم الدورات على عدة مستويات بحيث تناسب مختلف الخبرات والفئات العمرية، والطباعة ثلاثية الأبعاد:

ويحتوي هذا القسم على الأجهزة والمعدات الخاصة بالطباعة ثلاثية الأبعاد، ويتم التحكم فيها باستخدام الحاسب الآلي، حيث يتم استخدام التصاميم التي تم إعدادها في قسم التصميم لطباعة أشكال مختلفة أو أجزاء معينة من المشروع، كما ويتم تقديم دورات في الطباعة ثلاثية الأبعاد بمستويات مختلفة تتراوح بين المستوى المبتدئ إلى المستوى المتقدم. والتقطيع باستخدام الليزر ..

ويحتوي هذا القسم على قاطعة ليزر ذات كفاءة وسرعة عاليتين يتم من خلالها عمل وتقطيع تصاميم مختلفة باستخدام أنواع مختلفة من المواد الأولية مثل الخشب الكيميائي وألواح الأكريليك، ويتم التحكم بقاطعة الليزر عبر الحاسب الآلي، ويتم تدريب المستهدفين على استخدام الجهاز وملحقاته، وقسم القص والنحت باستخدام (CNC) ..

ويتعلم المتدرب من خلاله كيفية استخدام جهاز القص والنحت (CNC) لعمل أشكال مختلفة باستخدام عدة مواد مثل الخشب والبلاستيك، ويتم التحكم في الجهاز عبر الحاسب الآلي، ويتم تقديم دورات تدريبية على استخدام الجهاز تناسب مختلف الفئات. والإلكترونيات، ويوفر هذا القسم كافة الأدوات والأجهزة اللازمة لتحقيق المتطلبات الإلكترونية للمشاريع المختلفة..

ويتم تعزيز هذا الجانب لدى المتدربين عبر دورات تدريبية في الإلكترونيات تناسب مختلف المستويات، بالإضافة إلى دورات متخصصة في الروبوتات، بالإضافة إلى قاطعة الفينيل يتم في هذا القسم التعرف على الاستخدامات المتعددة لقاطعة الفينيل والتي يتم التحكم فيها عبر جهاز الحاسب الآلي لعمل أشكال وملصقات من صفائح رقيقة من البلاستيك ذاتية اللصق.

فاب لاب

المختبر المتنقل هو جزء من مشروع الفاب لاب، ويعد المختبر المتنقل وسيلة تعليمية تقدم ورشة متنقلة تهدف لنشر الوعي بالتصنيع الرقمي والخدمات الفنية والتدريبية التي يوفرها فاب لاب الإمارات بكافة مساراته، ويوفر هذا المختبر المتنقل معظم الأجهزة والمعدات والبرامج اللازمة للتصنيع الرقمي ولكن بشكل مصغر، ويقوم بعمل جولات تعريفية للمدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى والأماكن العامة لإعطاء المستهدفين الفرصة لخوض تجربة التصنيع الرقمي.