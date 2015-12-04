2015 عام الإنجازات في بلدية الشارقة

أكد رياض عبدالله عيلان، مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن عام 2015 شهد العديد من الانجازات على المستويين المحلي والعالمي، مشيرا إلى أن أهم هذه الانجازات تفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة بافتتاح المبنى الجديد للمقر الرئيسي لبلدية مدينة الشارقة في منطقة المصلى في يونيو من العام الجاري 2015، حيث يضم المبنى الجديد كافة الاقسام الاداريةـ بالاضافة إلى جزء كبير من المبنى خاص بالمجلس البلدي لمدينة الشارقة.

نصب تذكاري

وأضاف مدير عام بلدية مدينة الشارقة انه ايضا تم تدشين النصب التذكاري لبلدية مدينة الشارقة في شهر نوفمبر 2015، والذي يعتبر نموذجا رائعاً وخاصة ان الدولة تحتفل في هذه الايام باليوم الوطني الرابع والاربعين للدولة ويوم الشهيد .

زراعة

وكشف رياض عبدالله عيلان ان البلدية قامت في الربع الأول من عام 2015 بزراعة وتشجير وتزيين عدد من المباني بالورود والزهور وأشجار الزينة منها الجامعة القاسمية ومسرح المجاز ومبنى البلدية الجديد بمنطقة المصلى وجزيرة العلم، بالإضافة إلى الشوارع والميادين الرئيسية في المدينة.

وأوضح ان الانجازات لم تقتصر على النطاق المحلي فقط، بل تخطت الحدود، فقد حصل مختبر الأغذية في بلدية مدينة الشارقة على تجديد شهادات الاعتماد الدولي السنوية من هيئة الاعتماد البريطانية (يوكاس)، كما حصلت إدارة الموارد البشرية وإدارة العقود والمشتريات في البلدية على شهادة الجودة في الإدارة ISO 9001:2008

افتتاح حدائق

وأشار رياض عبدالله عيلان إلى أن البلدية قامت خلال العام الجاري 2015 بافتتاح العديد من الحدائق العامة وحدائق الاحياء، حرصاً منها على توفير الحياة الكريمة والرفاهية لأبناء الامارات والزائرين، حيث تم خلال العام افتتاح حديقة ميدان الرولة وحديقة المناخ بعد تجديدهما وتسوعتهما، موضحا ان مشاركة البلدية في إنجاح معرض الشارقة للكتاب 2015 من خلال تنظيم مواقف السيارات لزوار المعرض .

مخالفات

وأوضح مدير عام بلدية مدينة الشارقة ان شعبة حجز المركبات في بلدية مدينة الشارقة قامت بسحب 6508 مركبة وآلية في الفترة من أول يناير الماضي حتى 24 اغسطس الجاري، بينما تم سحب 6600 مركبة وآلية خلال العام المنصرم 2014، مشيرا الى انه تم سحب 380 مركبة ثقيلة ومقطورة، بالاضافة إلى 89 من مواد السكراب وأنصاف السيارات ووسائل النقل البحرية المتروكة والطرادات والكرافانات الغير مستخدمة.

نظام

أوضح مدير عام بلدية الشارقة ان البلدية بدأت خلال العام الجاري تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني الذكي لجميع معاملاتها سواء كان الدفع عبر الفيزا أو نقداً من خلال أجهزة الدفع الالكترونية وذلك في إطار سعيها المستمر للارتقاء بجودة الخدمات وتقديمها بيسر وسهولة للمراجعين وإتاحة الفرصة أمامهم للدفع من أي مكان على مستوى الدولة. وقال رياض عبد الله عيلان مدير عام بلدية الشارقة إن تطبيق نظام التحصيل الذكي يهدف إلى إنجاز عمليات الدفع، وتوفير أعلى إجراءات السلامة والأمان في حفظ الأموال، إضافة إلى توفير الكثير من الوقت والجهد على المراجعين.