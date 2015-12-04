بلال البدور: الإمارات أصبحت من أكثر دول المنطقة ازدهاراً

احتفلت سفارة دولة الإمارات العربية بعمّان بالذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وحضر الحفل الذي أقيم بفندق ميريديان-عمّان، فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان وعدد من الوزراء والأعيان والنواب والمسؤولين. وأعضاء السلك الدبلوماسي وجمع من المدعوين.

وأكد بلال ربيع البدور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، أن اليوم الوطني في هذا العام يأتي حاملاً في طياته معاني عظيمة تحققت وسطّرت باسم الدولة. صورة رَسم خطوطها العريضة قادة أوفياء للوطن والمجتمع، ساروا على درب المؤسسين، وكان همّهم عزة ورفعة هذا الوطن العزيز، حتى حجز الوطن لنفسه مكاناً في الصدارة على مستويات عدة.

وحقق منجزاً حضارياً وإنسانياً، وترجم سياسته جنود أوفياء لبوا نداء القيادة عندما رأت أن نصرة المظلوم واجبة تطبيقاً لقوله تعالى: »وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ الله«. وقد دفع أولئك الجنود البواسل دماءهم ثمناً لنداء الواجب، والشرعية.

وأضاف بأن الدولة خطت في مسيرة التنمية خطوات واسعة نحو التقدم والإنجاز في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،حفظه الله، وأضحت الدولة اليوم من أكثر دول المنطقة إزدهاراً وتقدماً.