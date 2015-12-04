سفارات الدولة وبعثاتها الدبلوماسية في الخـــــــارج تحتفل باليوم الوطني الـ 44

احتفلت سفارات الدولة وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، باليوم الوطني الـ 44 للدولة، بحضور كبار المسؤولين الذين قدموا التهاني لقيادة وشعب الإمارات، وأشادوا بالإنجازات التي تحققت بفضل حرص قيادتها الحكيمة.

ففي الهند، أقام ساعد محمد ساعد المهيري القائم بأعمال سفارة الدولة في نيودلهي وأعضاء السفارة والملحقية العسكرية، حفل استقبال بهذه المناسبة.

الجزائر

وفي الجزائر، أقام أحمد علي ناصر الميل الزعابي سفير الدولة لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حفل استقبال بفندق الأوراسي.

وقد شارك في الاستقبال، العميد الركن محمد راشد مبارك الخيلي، وأعضاء الملحقية العسكرية الإماراتية بالجزائر.

السودان

وفي الخرطوم، أقام حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى السودان، حفل استقبال كبير بفندق السلام روتانا، وسط حضور رسمي لافت، تقدمه الدكتور مدثر عبد الغني عبد الرحمن وزير الاستثمار، ممثل الرئيس السوداني، ومحمد الحسن الميرغني مساعد رئيس الجمهورية، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء المجلس الوطني في السودان.

إسبانيا

وفي مدريد، أقامت سفارة الدولة لدى المملكة الإسبانية، حفل استقبال بأحد الفنادق الكبرى في العاصمة مدريد، بحضور عدد كبير من المسؤولين في وزارة الخارجية الإسبانية، يتقدمهم إجناثيو إيبانيز روبيو وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسفراء مجلس التعاون الخليجي والسفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى المملكة الإسبانية.

وقد استقبلت الدكتورة حصة عبد الله أحمد العتيبة سفيرة الدولة لدى المملكة الإسبانية، ضيوف الحفل، برفقة كل من سالم راشد العويس القنصل العام للدولة في برشلونة، والعقيد الركن المهندس جمال محمد كرامة العامري الملحق العسكري للدولة في مدريد، و خالد علي النعيمي القائم بأعمال سفارة الدولة في مدريد، إلى جانب أعضاء السفارة والملحقية العسكرية في مدريد.

سويسرا

وفي جنيف، أقام السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المعتمدة بجنيف، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الرابع والأربعين للدولة، وذلك في فندق إنتركونيننتال بجنيف.

حضر الحفل حشد كبير من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الأمم المتحدة بجنيف، فضلاً عن مسؤولين رفيعي المستوى في حكومة جنيف، وفي عدد من المنظمات الدولية المعتمدة بجنيف، وممثلين عن مختلف وسائل الإعلام المقروءة منها والمرئية.

أرمينيا

وفي يريفان، أقامت سفارة الدولة لدى أرمينيا، حفلاً حضرته هيرميني ناغداليان نائبة رئيس البرلمان الأرميني، كما حضر الحفل عدد من الوزراء والمسؤولين من الحكومة الأرمينية وكبار رجال الأعمال وأعضاء البرلمان وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى أرمينيا، وممثلي المنظمات الدولية في أرمينيا، بالإضافة إلى الجالية الإماراتية الموجودة في أرمينيا.

وألقى السفير الدكتور جاسم محمد القاسمي، كلمة بهذه المناسبة، تطرق فيها إلى مسيرة التنمية والرخاء في الإمارات، والسياسة الخارجية للدولة.

بيلاروس

وأقامت سفارة الدولة لدى جمهورية بيلاروس، حفل استقبال بفندق »رينيسانس«، حضره معالي فالينتين ريباكوف نائب وزير خارجية جمهورية بيلاروس، وعدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى جمهورية بيلاروس، وكبار رجال الأعمال البيلاروسيين والأجانب، وممثلي الأوساط الأكاديمية والثقافية.

برشلونة

وفي برشلونة، دشن سالم راشد العويس قنصل عام الدولة في برشلونة، مبادرة »برشلونة تحتفل باليوم الوطني الــ 44«، والتي تهدف إلى مشاركة المدينة والهيئات التي يرتادها مواطنو الإمارات بها، بمظاهر الاحتفال بالذكرى العطرة لتأسيس الدولة.

وقد شاركت في المبادرة، والتي استمرت ثلاثة أيام، من 1 إلى 3 ديسمبر الجاري، عدد من كبرى الفنادق والمراكز الصحية والمستشفيات بالمدينة، من خلال عدد من الأنشطة والمظاهر الإماراتية التقليدية، والخدمات المميزة لمواطني الدولة، ورفع علم الدولة على واجهتها، وكذلك مشاركة طيران الإمارات بوضع لافتات تهنئة وترحيب على باب الطائرة.

مصر

وفي القاهرة، أقامت سفارة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، احتفالية حضرها لفيف من الوزراء والمسؤولين في مصر وسفراء الدول العربية والأجنبية، وكوكبة من الفنانين والمثقفين ورجال الصحافة والإعلام. وكان في مقدم مستقبلي الضيوف، معالي محمد بن نخيره الظاهري سفير الدولة بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وطاقم الدبلوماسيين بسفارة الدولة بالقاهرة.

حضر الحفل، الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور هاني دميان وزير المالية، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار أحمد الزند وزير العدل، وعدد من كبار المسؤولين.

وقال معالي محمد بن نخيرة الظاهري، في كلمة ألقاها خلال الاحتفالية، إن احتفالات اليوم الوطني الـ 44 لدولة الإمارات العربية المتحدة، تتزامن هذا العام مع الاحتفال بيوم الشهيد، الذي نحتفي فيه بشهدائنا الأبرار، مشدداً على أن الأمم تبنى ببطولات أبنائها، فالوطن لا يعلو بدون التضحيات، ولا مستقبل بدون تخليد الماضي وذكراه..

كندا

وفي أوتاوا، أقام محمد سيف هلال الشحي سفير الدولة لدى كندا، احتفالاً بفندق شاتو لورير بالعاصمة الوطنية أوتاوا، حضره ممثلون من الحكومة الكندية، وأعضاء البرلمان من مجلسي الشيوخ والعموم، وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى كندا، والطلاب المواطنين المبتعثين للدراسة في كندا، والشخصيات القيادية على الساحات السياسية والاجتماعية.

شهد الاحتفال مشاركة فعالة من شركة طيران الاتحاد، التي قدمت هدايا قيمة، نالت التقدير والاستحسان من الضيوف .

هونغ كونغ

وفي هونغ كونغ، أقام أحمد ناصر الخاجة قنصل عام الدولة في هونغ كونغ، حفل استقبال بقاعة الاحتفالات بفندق شانغريلا، حضره سكرتير الشؤون المالية والخزانة بهونغ كونغ، البروفيسور كي. سي شان، كضيف شرف، وممثل عن الحكومة.

وألقى القنصل العام كلمة، ركز فيها على العلاقات التجارية والاقتصادية الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ، والزيارات المتبادلة والاتفاقيات.

الكويت

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن العلاقات بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة »متينة وقوية« على جميع الصعد، ترعاها قيادتا البلدين وتحظى بدعم الشعبين الشقيقين.

وأعرب الخالد، في تصريح للصحافيين، على هامش مشاركته في حفل السفارة الإماراتية بالكويت باليوم الوطني، عن تهنئته للأشقاء الإماراتيين بما حققوه من إنجازات في كل الصعد والميادين، مشيراً إلى أن الإمارات أضحت تواكب دول العالم المتقدمة في كل المجالات.

من جهته، أشاد نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج بالعلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة التي تجتمع فيها أواصر المحبة والإخاء والتواصل الدائم بين الجانبين.

قطر

وفي الدوحة، أقام صالح محمد بن نصرة، سفير الدولة لدى دولة قطر، حفل استقبال أقيم في »فندق الريتز كارلتون«، وحضره أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني، وزير البلدية والتخطيط العمراني، وعلي شريف العمادي، وزير المالية، والسفير يوسف عيسى الجابر، مدير إدارة مجلس التعاون، والسفير إبراهيم يوسف عبد الله فخرو، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وعدد من أعضاء مجلس الشورى القطري.

أستراليا

وفي كانبرا، أقام معالي الدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي، سفير دولة الإمارات لدى أستراليا، حفل استقبال بفندق الحياة بالعاصمة الأسترالية كانبرا.

حضر الحفل السير بيتر كوسغروف، الحاكم العام لأستراليا، وزوجته ليدي كوسغروف، وعدد من أعضاء البرلمان الأسترالي، وكبار الشخصيات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، ورجال الأعمال والثقافة والإعلام، والسفراء الأجانب المعتمدون في أستراليا، وطلبة الدولة الدارسون في أستراليا.

البرازيل

وفي ساو باولو، أقام صالح أحمد السويدي، القنصل العام للدولة في ولاية ساو باولو البرازيلية، حفل استقبال بحضور خالد خليفة المعلا، سفير الدولة لدى البرازيل.

حضر الحفل من جانب حكومة البرازيل السفيرة ديبورا بومير، رئيسة بعثة وزارة الخارجية البرازيلية في ولاية ساو باولو، إضافة إلى ممثلين عن الشركات التجارية والاستثمارية من قطاعات اقتصادية عدة، وممثلين عن الجالية البرازيلية العربية في الولاية.

نيوزيلندا

وفي ولينغتون، أقامت سفارة الدولة لدى نيوزيلندا حفل استقبال يعد الأول بالنسبة إلى السفارة في نيوزيلندا التي افتتحت في شهر فبراير الماضي، وكان على رأس مستقبلي ضيوف الاحتفال خليفة سيف المزروعي، سفير الدولة لدى نيوزيلندا، وذلك في متحف تيبا بالعاصمة ويلنغتون.

وألقى كلمة خلال الحفل، رحب فيها بالضيوف، وتطرق فيها إلى تاريخ بدء العلاقات الثنائية بين الدولة ونيوزيلندا وتميزها، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

حضر الحفل معالي كريس فانليسون، المدعي العام النيوزيلندي، ومعالي ديفيد كارتر، رئيس البرلمان النيوزيلندي، والفريق تيم كيتنج، قائد قوات الدفاع النيوزيلندي.

إثيوبيا

وفي أديس أبابا، أقام علي سعد العميرة، القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة الإمارات لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، حفل استقبال في فندق شيراتون أديس بأديس أبابا.

حضر الحفل ريجاسا كيفالي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ممثلاً عن الحكومة الإثيوبية، ولفيف من مسؤولي الحكومة الإثيوبية ورؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى إثيوبيا، إلى جانب كبار الشخصيات الاقتصادية ورجال الأعمال والنخب الثقافية والإعلامية الإثيوبية وممثلي مختلف وسائل الإعلام المحلية.

تايلند

وفي بانكوك، أقامت بعثة الدولة لدى تايلند حفل استقبال بفندق الكونراد بالعاصمة التايلندية بانكوك.

شارك في الحفل عدد من المسؤولين التايلنديين ورؤساء بعثات وممثلي السلك الدبلوماسي العربي والإسلامي والأجنبي والمنظمات الدولية والشخصيات العامة، وجمع كبير من مواطني الدولة في مملكة تايلند.

كوريا الجنوبية

وفي سيؤول، أقامت سفارة الدولة لدى جمهورية كوريا الجنوبية حفل استقبال، وكان عبد الله خلفان الرميثي، سفير الدولة لدى جمهورية كوريا، وأعضاء السفارة والملحقية العسكرية في استقبال المدعوين الذي حضروا الحفل، وعلى رأسهم بانغ مونغ كيو، نائب وزير الصحة والرعاية الكوري الذي حضر بصفته ممثلاً للحكومة الكورية.

حضر الحفل مسؤولون ورجال أعمال ورجال صحافة وإعلام وكبار الشخصيات في مجالات العمل الثقافي والاجتماعي، إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمدين لدى كوريا وأفراد الجالية الإماراتية في كوريا.

الصين

وفي شنغهاي، أقام إبراهيم محمد جمعة المنصوري، القنصل العام للإمارات في شنغهاي، حفل استقبال، وفي كلمته التي ألقاها أثناء الحفل استعرض القنصل العام مسيرة التطور والتنمية التي شهدتها الإمارات العربية المتحدة على جميع الصعد والقطاعات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واخوانه حكام الإمارات.

التشيك

وفي التشيك، أقام محمد حمد العمران، سفير الدولة لدى جمهورية التشيك، حفل استقبال حضره جان ميلادك، وزير التجارة والصناعة التشيكي، ومعالي وزيرة التنمية الإقليمية كلارا شليختوفا، وزيرة التنمية الإقليمية التشيكية، وهاينك كومونتشيك، مدير إدارة الشؤون الخارجية بمكتب الرئيس التشيكي.

فيتنام

وفي هانوي، أقامت سفارة الدولة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، ممثلة في خالد إبراهيم عبد العزيز شهيل، سفير الدولة لدى جمهورية فيتنام، حفلاً في فندق »ميليا« بالعاصمة هانوي بمناسبة اليوم الوطني الـ44 للدولة.

وكان خالد إبراهيم شهيل في مقدمة المستقبلين والمرحبين بالضيوف، برفقة أعضاء البعثة الدبلوماسية، حيث توافدت على الحفل جموع كبيرة من كبار المسؤولين الفيتناميين.

ماليزيا

وفي كوالالمبور، أقامت سفارة دولة الإمارات لدى ماليزيا حفل استقبال بهذه المناسبة بفندق الماريوت في العاصمة كوالالمبور، حضره داتؤ سري إدريس جوسوه، وزير التعليم العالي الماليزي، مُمثِّلاً للحكومة الماليزية، كما حضر الحفل عدد من المسؤولين الحكوميين، إضافة إلى سفراء دول مجلس التعاون الخليجي .

رسالة أخوة ومحبة

أوضح ضيوف الحفل في سفارتنا بالجزائر، أن مشاركتهم هي رسالة أخوة ومحبة ووفاء وإعجاب لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقائدها صاحب السمو خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، داعين الله عز وجل، أن يديم على سموه نعمة الصحة وموفور العافية..

وعلى دولة الإمارات دوام الاستقرار والرقي والتطور، مثمنين الإنجازات الحضارية على أرض الإمارات، ومعبرين عن سعادتهم بمستوى العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين في شتى المجالات، خاصة أن هذه العلاقات ممتدة منذ سنين، وتتطور باستمرار.

يوم الفرح

هنأ الشيخ ناصر المحمد، رئيس الوزراء الكويتي السابق، دولة الإمارات العربية المتحدة والقيادة السياسية والشعب الإماراتي الشقيق بالعيد الوطني ومرور 44 عاماً على الاتحاد، مضيفاً أن هذا اليوم الوطني يعتبر يوم فرح للكويت والإمارات وجميع دول مجلس التعاون نحتفل به معاً. وقال فيصل المالك، محافظ الفروانية في الكويت، إن الجميع في هذا الكرنفال الدبلوماسي أتى ليبارك للإمارات العربية المتحدة الشقيقة عيدها الوطني الـ44.