«إسلامية الشارقة» تدشن معرض «مساجدنا بين الماضي والحاضر»

دشن عبدالله خليفة يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة معرض الصور الذي أقامته الدائرة في مركز ميغامول الشارقة تحت شعار «مساجدنا بين الماضي والحاضر» وذلك ضمن برنامج الدائرة للاحتفال باليوم الوطني 44 لدولة الإمارات.

وتجوَّل السبوسي في المعرض الذي احتوى على 44 صورة لعدد من مساجد إمارة الشارقة التراثية والحديثة، واستمع لشرح من محمد حسين رئيس قسم الصيانة بالدائرة والمشرف على المعرض عن محتويات الصور وتاريخ بناء كل مسجد ومكان إنشائه.

وعبَّر مدير الشؤون الإسلامية عن سعادته بما حواه المعرض من تاريخ مصور لعدد من مساجد الإمارة ومراحل تطور بناء المساجد فيها منذ قيام الاتحاد وحتى يومنا هذا حتى غدت إمارة الشارقة معلماً بارزاً بين المدن بمبانيها و عمارة مساجدها التي أشاد بها الجميع في كل المحافل.

من جانبه أشار محمد حسين مشرف المعرض إلى أنه اختار هذا التوقيت لإقامة المعرض ليشارك جمهور ورواد المركز فرحة الاحتفاء باليوم الوطني للدولة و لتعريفهم ببعض جوانب العمارة الإسلامية التي تمتاز بها مساجد الإمارة، حيث تضمن المعرض الذي سيستمر حتى الخامس من الشهر الجاري على صور لمساجد تراثية وحديثة من مدينة الشارقة و المنطقتين الوسطى والشرقية. الشارقة - البيان