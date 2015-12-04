اليوم_الوطني 44 يتصدر ترند الإمارات بـ456 مليون مشاهدة

استمر التفاعل من قبل مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي توتير مع وسم حمل عنوان #اليوم_الوطني44 لليوم الثاني على التوالي، حيث أجمع المغردون على حبهم وولائهم لدولة الإمارات حكومة وشعباً، و أشاروا إلى أن هذا اليوم هو يوم تجديد للعهد والانتماء، وأن الإمارات ترفل بثوب العز والكرم تصدر الوسم ترند الإمارات بعدد مشاهدات تزيد عن 456 مليون مشاهدة حول العالم.

شكراً من القلب

تفاعل سيف الدرعي بعبارة: ‏شكراً من القلب لأخواننا في المملكة العربية السعودية على مشاركتهم اليوم الوطني، السعودية والإمارات على قلب واحد»، وقال عبادي الزهراني:« ‏تعاهدنا زمان قلوبنا وحدة وجيناكم نشارك بـ الفرح معكم: مليك وشعب وحكومة»، وقال أبو فيصل« الإمارات العربية هي المملكه العربيه السعودية والسعودية هي الإمارات دام عزها ودامت أفراحها»..

وقالت هدى «نَم قرير العين يا زايد، فها هو شعبك يقطف ثمارك الذي زرعته، ويكمل مسيرتك خليفة»، وقالت أمل المسافري«‏من وين ما سرت أبصرت زايد‬ ‏‏يا عسى قبرك قطعة من الفردوس يا بويه»، ودون محمد أحمد

«كل عام وأشقاؤنا أهل الإمارات الغاليين بخير وصحة وسلامة والله يديم عليهم الأمن والأمان والعز والرخاء»، وقال محمد الخاطري« ‏كل عام والإمارات ترفل بثوب العز والكرم إمارات العز يا دار آل نهيان وعاصمة الأمجاد».

أجواء مميزة

وأشار فارس عوض « ‏حفل أكثر من رائع. أجواء خيالية، ‏حضور فخم والمشاركة ‏بالنشيد الوطني وقسم الولاء ‏والوفاء، و‏44 عاماً حافلة ‏بما يستحق الفخر كثيراً ‏وما يستحق الحمد والشكر أكثر الحمد لله على نعمة هذا الوطن»، وشارك منصور:« ‏‏عاد العيد يابلادي وعساه يعود في كل عام، عيد بلاد أخو شما خليفة زايد نعم ونعم»..

ودوَّن أبو عبد العزيز«إلى صفوف الدول المتقدمة دولة الإمارات قيادة حكيمة يحبون شعبهم فأحبهم العالم أجمع»، وغرد حسن السويدي« يوم جميل إن شاء الله دائماً القيادة الرشيدة والشعب العزيز الرائع متوحدون في حب الإمارات وطن العز»، وشارك بندر السليس« ‏44 عاماً من التنمية والعطاء، كل عام والإمارات الحبيبة بخير وأمن وأمان»..

وغرد دكتور خليفة الشاعر الغفلي« ‏دولة الإمارات‬ هي حياتنا، هي وجودنا، وهي مستقبلنا ‏ستبقى رايتها عالية خفاقة بإذن الله، اللهم احفظ هذا الوطن من شر الحاسدين»، وشارك محمد مطر الشامسي« ‏كل يوم ننعم فيه بالحب والأمن والأمان في كنف قيادتنا الرشيدة»، وبين خليفة بن شاهين«وطن الأوطان وطن ساكن في أرواحنا عشت يا وطني وسلمت أنت للمجد عنوان أنت عزنا وفخرنا تعيش ونموت من أجلك».

فرحة وطن

ودون أحمد بن طمروق الظهوري«‏‏من فوق ياللّـي ما لهــا مــن هايِــد ‏علــى بِدَنْهــا مـــن عَلَمْنـــا شـــاره، ‏يصب من رميه صبيب افني العوادي وادحري والخيل نهد لجامها والنار نشب حطامها، وبسلاحنا وزنادنا خل اللهايب تنوري وسلاحنا سوى نحيب في يوفه السم العطيب..

و‏ما ننثني عن بابها، يا ذا الشواهد سطري ‏عيد الوطن قد زادنا عزم وأمل لبلادنا، ‏دم شهدا ما ينسي بقلوبنا ما ينجلي ‏نار الصوارم تصطلي تازم تدك المشتري»، وبين هذال ضاوي «‏كل عام والإمارات شامخة بشعبها وحكامها ومنار يقتدى به في العلم والتطور»، وقالت فاطمة« ‏حنا حماة الإمارات‬ حنا لادعانا الموت فينا جاهليه طبعنا يوم التحدي والعنادي صبت القومان صب الشاذليه»..

ودون أبو بكر الجيلان« ‏في مثل هذا اليوم:‏ ولدت دولة رائعة. ‏واجتمع شعب طيّب حفظ الله الامارات‬ ‏وشعبها من كل مكروه»، ودون محمد« ‏صبآحَ الخيَر يا أغلى وطن ‏صباح الخيَرْ يا إمارات الخير، اللهم احفظ وطني براً وبحراً وشعباً وقادة »، وبين خالد فيصل:«‏‏بمناسبة اليوم الوطني 44 ‏أهني نفسي وحكومتنا الإماراتية والسعودية ‏والخليجية وكل الشعب العربي والإسلامي ‏بالمناسبة الغالية»..

وشاركت مريم الكعبي«‏‫‏اتنومس بعزك ويطيب نوماسي ‏والمجد نتقاسمه ما بينك وبيني ‏كل ما اعتلت راياتك اعتلى راسي ‏واهز غيمه سما فخرك وترويني».

عروس الحفل

وغرد فيصل « ‏دُولتي يا نَاس محَلاها ‏جنّة الدنيا بـ الأوصافي ‏زايدٍ بالخيـر خلاّها ‏كالعروس بـ ليلة ازفافي»، وقالت أم محمد«‏اللهم احفظ قادتنا من كل مكروه وأدم عليهم نعمة الصحة والعافية وارحم من كان سبباً في اتحاد الإمارات»، وتفاعل سعود المحمد« ‏منارة العلم والإنجاز والأدبِ.‏ وسيرةٌ كُتبت للمجد بالذّهبِ.‏ هي الإمارات في معنى حضارتها ‏رسالة الحب والتنويرِ للعربِ »، وقالت نجلاء« ‏الإمارات الشمعة المضيئه ببيئة محيطة مظلمة

‏كل عام والإمارات وشعبها بخير»، وبين خالد:« ‏اللهم ادم علينا هذه الافراح وهذا الامن والتلاحم ‏وحب القادة وولاة الأمور»، في حين قالت مليحة البريكي« ‏‏حنا حماة الإمارات‬ حنا ‏لادعانا الموت فينا جاهليه ‏طبعنا يوم التحدي والعنادي ‏صبت القومان صب الشاذليه»، وغرد محمد العوضي« ‏تحية لرجال الأمن على ما قاموا به لتأمين الاحتفالات وحركة المرور في كل أنحاء الدولة».