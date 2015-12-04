احتفالات شعبية باليوم الوطني في عين خت

أكد الشيخ محمد بن صقر القاسمي أن احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ44 هي احتفال بإنجاز شعب التف حول قيادته وصنع بإرادته وطناً يشار إليه بالبنان ورفع علمه عالياً بين الأمم: إنه احتفال بقيام دولة وإرادة شعب ورفعة وطن والإنجازات عظيمة تحققت على يد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وبمساندة إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الامارات.

جاء ذلك خلال حضوره مساء أمس الأول الاحتفالات الشعبية الوطنية التي أقامتها استراحة عين خت العائلية برأس الخيمة بمناسبة اليوم الوطني.

وتفقد الشيخ محمد القاسمي متحف عبدالله بن راشد بن لقيوس الاصمي الشحي رئيس جمعية الشحوح للتراث الوطني، متضمناً مقتنياته التراثية لجوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتراثية لحياة الشحوح.

وقال إن الإمارات تعيش هذه الأيام أجواء متميزة بهذه المناسبة، مشيرا إلى أن الثاني من ديسمبر من عام 1971 يعتبر من الأيام الخالدة في الدولة فهو ذكرى انطلاقة مسيرة الخير والعطاء بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه والذي نقل الإمارات نقلة نوعية لتصبح في مصاف الدول المتقدمة، ففي مثل هذا اليوم وقبل 44 عاما تمكنت الدولة بحكمة وصبر زايد الخير وإخوانه المؤسسين من تجاوز الصعوبات.

وتسلم الشيخ محمد بن صقر القاسمي هدية تذكارية من عبدالله بن لقيوس تمثل الحياة التراثية الشحية.

من جانبه رفع عبدالله بن راشد بن لقيوس الاصمي الشحي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بهذه المناسبة الوطنية، داعين الله عز وجل أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة وأن يعيد هذه المناسبة الوطنية على سموه بموفور الصحة والسعادة.