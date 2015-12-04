أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان -
13 نجمًا معروفًا انطلقوا من برامج المسابقات: إحداهم قُتلت ولن تصدق ملامحهم قبل الشهرة -
القوة والسرعة.. عنوان السيارات «السيدان» في معرض نيويورك الدولي -
رغم أهميته الجماهيرية.. هذه السيارات الشهيرة تغيب عن معرض نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

احتفالات شعبية باليوم الوطني في عين خت

Google+ Print
احتفالات شعبية باليوم الوطني في عين خت احتفالات شعبية باليوم الوطني في عين خت

أكد الشيخ محمد بن صقر القاسمي أن احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ44 هي احتفال بإنجاز شعب التف حول قيادته وصنع بإرادته وطناً يشار إليه بالبنان ورفع علمه عالياً بين الأمم: إنه احتفال بقيام دولة وإرادة شعب ورفعة وطن والإنجازات عظيمة تحققت على يد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وبمساندة إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الامارات.

جاء ذلك خلال حضوره مساء أمس الأول الاحتفالات الشعبية الوطنية التي أقامتها استراحة عين خت العائلية برأس الخيمة بمناسبة اليوم الوطني.

وتفقد الشيخ محمد القاسمي متحف عبدالله بن راشد بن لقيوس الاصمي الشحي رئيس جمعية الشحوح للتراث الوطني، متضمناً مقتنياته التراثية لجوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتراثية لحياة الشحوح.

وقال إن الإمارات تعيش هذه الأيام أجواء متميزة بهذه المناسبة، مشيرا إلى أن الثاني من ديسمبر من عام 1971 يعتبر من الأيام الخالدة في الدولة فهو ذكرى انطلاقة مسيرة الخير والعطاء بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه والذي نقل الإمارات نقلة نوعية لتصبح في مصاف الدول المتقدمة، ففي مثل هذا اليوم وقبل 44 عاما تمكنت الدولة بحكمة وصبر زايد الخير وإخوانه المؤسسين من تجاوز الصعوبات.

وتسلم الشيخ محمد بن صقر القاسمي هدية تذكارية من عبدالله بن لقيوس تمثل الحياة التراثية الشحية.

من جانبه رفع عبدالله بن راشد بن لقيوس الاصمي الشحي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بهذه المناسبة الوطنية، داعين الله عز وجل أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة وأن يعيد هذه المناسبة الوطنية على سموه بموفور الصحة والسعادة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية