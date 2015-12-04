كبير صيادى عزبة البرج يطالب السيسى بعودة البطاقة الانتخابية لالزام الشباب بالمشاركة فى التصويت

طالب الريس على المرشدى، كبير صيادى عزبة البرج بدمياط، الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة إصدار بطاقة انتخابية لكل مواطن ترتبط بالرقم القومى الخاص به أسوة بما كان يحدث فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر لإلزام المواطنين وخاصة الشباب بالمشاركة فى عملية التصويت فى الانتخابات.

واستنكر المرشدى فى تصريح خاص لليوم السابع، ماحدث من عزوف للشباب فى المشاركة الايجابية فى عملية التصويت فى الانتخابات البرلمانية ووجه رسالة لهم قائلا"الانتخابات دى اتعمل عشانكم وعشان تحل مشاكلكم ومفيش حد شارك فيها وانا سنى 75سنة وصممت ادلى بصوتى فى المرة الاولى والاعادة".

وقال المرشدى: لابد لنا ان نلتف حول القيادة الرشيدة للرئيس السيسى ونساندة فى تنفيذ مهامه من اجل اصلاح احوال الوطن.