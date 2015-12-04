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محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالية "مشاركة الخير" بذوى الاحتياجات الخاصة

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محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالية "مشاركة الخير" بذوى الاحتياجات الخاصة محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالية "مشاركة الخير" بذوى الاحتياجات الخاصة
نظمت مؤسسة «مشاركة الخير» بتنظيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء وبحضوره، وبالتنسيق مع مديرية الشئون الإجتماعية بالمحافظة بمدينة شرم الشيخ.

وشارك المحافظ فى الاحتفال وقام بتقديم الهدايا للاطفال من ذوى الإحتياجات الخاصة، حيث أقيم الاحتفال هذا العام تحت شعار «شاركونا.. نحقق حلمهم».

وأشار المحافظ إلى أن الاحتفال يهدف إلى زيادة الفهم الصحيح لقضايا الإعاقة من أجل ضمان أبسط حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، وزيادة الوعى فى اشراك أشخاص لديهم إعاقات فى الحياة السياسية، والثقافية، والاقتصادية، ودمجهم فى المجتمع بشكل طبيعى، حيث تم توزيع 25 كرسى متحرك، و150 هدية للاطفال "ملابس ولعب"، و500 بطانية لأسر المعاقين، و10 أجهزة كهربائية إهداء من المؤسسة.

حضر الاحتفالية اللواء عبد الفتاح حلمى مستشار المحافظ لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى، وفؤاد عبد العظيم مدير عام التضامن بالمحافظة، والشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وبعض مشايخ وعواقل المحافظة، وخالد كردوس مدير المؤسسة، وأميمة إبراهيم مسئول المجلس القومى للمرأه، وأهالى الأطفال ولفيف من أهالى شرم الشيخ.

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