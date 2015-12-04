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مصدر امنى بالجيزة: الجراج المشتعل تابع لحجز مرور الطالبية

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مصدر امنى بالجيزة: الجراج المشتعل تابع لحجز مرور الطالبية مصدر امنى بالجيزة: الجراج المشتعل تابع لحجز مرور الطالبية
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن الحريق الذى اشتعل بجراج بمنطقة الطالبية تابع لحجز مرور الطالبية التابع للادارة العامة لمرور الجيزة، والذى أسفر عن اشتعال النيران فى 16 توك توك و 11 سيارة ملاكى وتروسيكل.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن 10 سيارات إطفاء تحاصر النيران من كافة الاتجاهات للسيطرة على الحريق فى ظل تواجد مكثف لضباط الإطفاء والأهالى التى تساعد فى عمليات الإطفاء فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أى إصابات.

كانت غرفة عمليات الادارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى جراج للسيارات بالطالبية و على الفور انتقلت سيارات الاطفاء الى مكان الحريق.

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