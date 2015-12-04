التحريات الأولية لحريق جراج الطالبية: احتراق 16"توك توك" و7 سيارات ملاكى

أكدت التحريات الأولية حول حريق جراج الطالبية، أن النيران التى ندلعت فى الجراج التهمت 16 "توك توك" و7 سيارات ملاكى و 4 "تروسكيل" بداخل أرض فضاء، وانتقلت سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية بالجيزة إلى مكان الحريق وقام رجال الاطفاء بإخراج بقية المركبات المتواجدة بالمكان لمنع وصول النيران اليها.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة قد تلقت بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بجراج سيارات بشارع الإخلاص بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت 9 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه قبل إمتداده إلى المبانى المجاورة، وتم فرض كردون أمنى بالمكان لمحاصرة النيران من كافة الاتجاهات ومحاولة إخماد الحريق.

حريق هائل فى جراج سيارات بالعمرانية.. والدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة عليه