بعد غياب السومة.. هذا الثنائي هو الأفضل في مباراة الأهلي وهجر

حقق الأهلي فوز بشق الأنفس على هجر، قبل أيام قليلة من قمة الدوري السعودي أمام الهلال، وذلك في ظل ظروف صعبة للغاية، بعد إيقاف المهاجم عمر السومة، وغيابه عن هذه المباراة، وقمة الهلال أيضاً.

وشهدت المباراة تألق من نوع خاص للثنائي الشاب، لاعبا من الأهلي، وآخر من هجر.

وبعيداً عن قيمة الأسماء الخبيرة كتيسير الجاسم، وتألق إسلام سراج في المباريات السابقة، وغياب السومة بكل تأكيد، تألق مهند عسيري وأحمد الخلف، ليستحقا نجمي اللقاء دون منافس.

عسيري

لعب المدرب جروس بطريقته المفضلة 4-2-3-1، ووضع كامل رهاناته على اللاعب المميز مهند عسيري، لسد فراغ غياب السومة، مع دعمه بالثلاثي حسين المقوهي، إسلام سراج، ونبيل بهوي.

وقدم المهاجم الشاب الأهم بتسجيله هدف المباراة الوحيد، بعد قيامه بعمل تسديدتين فقط على المرمى، ليحقق أغلى ثلاث نقاط هذا الموسم بعد مباراة عصيبة من البداية للنهاية.

الخلف

قدم ارتكاز هجر اللاعب أحمد الخلف مباراة العمر، بعد قيامه بكسر معظم هجمات الأهلي، وتفوق باقتدار على المخضرم تيسير الجاسم، كذلك لم يفعل المقوهي شيء في ظل قوة الخلف أمام مرماه.

وقام الخلف بعمل 5 التحامات سليمة، ورغم سنه الصغير ولعبه مع فريق ليس بالكبير، إلا أن لاعب الارتكاز أثبت أنه من طينة مختلفة، ويستحق فرصة أكبر خلال المباريات المقبلة.