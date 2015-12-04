دفاع القيادى الإخوانى خالد الأزهرى يستأنف على قرار تجديد حبسه 45 يوما

تقدم فريق الدفاع عن الإخوانى خالد الأزهرى وزير القوى العاملة فى حكومة هشام قنديل، بطلب لنيابة أمن الدولة للاستئناف على قرار تجديد حبسه 45 يوما، لإتهامه بالإشتراك فى أحداث حرق مبنى محافظة الجيزة عقب فض اعتصام النهضة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قررت تجديد حبس الإخوانى خالد الأزهرى وزير القوى العاملة فى حكومة هشام قنديل 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لإتهامه بالاشتراك فى أحداث حرق مبنى محافظة الجيزة عقب فض أعتصام النهضة.

ووجهت جهات التحقيق للمتهم تهم التحريض على العنف ومنع سيارات الإطفاء من الوصول إلى مبنى محافظة الجيزة لإخماد النيران، والتحريض على قطع شارع الهرم، وقذف قوات الشرطة بالطوب والحجارة.