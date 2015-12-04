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ضبط بلطجى المنتزه بعد فرضه إتاوات على المواطنين

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ضبط بلطجى المنتزه بعد فرضه إتاوات على المواطنين ضبط بلطجى المنتزه بعد فرضه إتاوات على المواطنين
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية فى ضبط بلطجى قام بإثارة الذعر لدى الأهالى بعد قيامه بتهديدهم بالسلاح، معلناً حمايته لهم إذا قاموا بدفع الإتاوات المطلوبة منهم.

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه من ضبط "محمد.ع" 28 سنة عاطل، مقيم دائرة القسم السابق اتهامه فى 4 قضايا "سرقة - ضرب - سلاح أبيض" آخرهم القضية جنح القسم "سرقة"، بحوزته فرد خرطوش عيار 12، و3 طلقات من ذات العيار.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، تحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365