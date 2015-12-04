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مكافحة المخدرات تضبط عاطلان قبل ترويجهما 18 كيلو بانجو وحشيش

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مكافحة المخدرات تضبط عاطلان قبل ترويجهما 18 كيلو بانجو وحشيش مكافحة المخدرات تضبط عاطلان قبل ترويجهما 18 كيلو بانجو وحشيش
ألقت مباحث الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، القبض على عاطلين بحيازتهم 18 كليو بانجو وحشيش قبل تروجهم بالسوق للمواطنين وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات تفيد بقيام "سامح.س.م" عاطل ومقيم أبو دريس/جنوب سيناء والسابق اتهامه فى قضية مخدرات بالإتجار بالمواد المخدرة وإتخاذه من دائرة قسم شرطة السلام أول مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 8.5 كيلو جرام وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات تفيد بقيام "محمد.ف.م" 38 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة عين شمس والسابق اتهامه فى قضية مخدرات بالاتجار بالمواد المخدرة واتخاذه من دائرة قسم عين شمس مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 10.100 كيلو جرام، ومبلغ مالى 700 جنيه وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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