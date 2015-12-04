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مركز دراسات ينظم الملتقى الأول لباحثى القبطيات العرب بمكتبة الإسكندرية

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مركز دراسات ينظم الملتقى الأول لباحثى القبطيات العرب بمكتبة الإسكندرية مركز دراسات ينظم الملتقى الأول لباحثى القبطيات العرب بمكتبة الإسكندرية
ينظم مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية "الملتقى الأول لباحثي القبطيات العرب " وذلك ضمن فعاليات " اليوم السنوي للتراث القبطي" والذي يقام يوم الأحد 13 مارس 2016 بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب والتابع لمكتبة الإسكندرية.

صرح بذلك الدكتور لؤي محمود سعيد مدير المركز وأضاف أن الملتقي يتضمن عروضاً لأبحاث دارسي القبطيات العرب وأهم الرسائل العلمية الممنوحة في علوم القبطيات من خلال حلقات علمية نقاشية بين المتخصصين والدارسين.

وذكر أن سبب اختيار شهر مارس للاحتفال بالتراث القبطي يرجع بالأساس إلى أنه الشهر الذي اعتلى فيه القمص القبطي سرجيوس منبر الجامع الأزهر ثلاث مرات ليلقي خطبا وطنية حماسية في ثورة ١٩١٩ ضد الاحتلال الانجليزي.. فكان هذا الحدث أصدق تجسيد لمفهوم التآخي والمحبة الوطنية والمصير المشترك، وهي المعاني التي يجسدها شعار مركز الدراسات القبطية "التراث القبطي لكل المصريين".

وأشارت دكتورة دعاء بهي الدين منسق الأنشطة العلمية والثقافية بالمركز أن المشاركة متاحة لكافة الباحثين والدارسين والمهتمين بالدراسات القبطية، وذلك بهدف تكوين أول تجمع علمي وقاعدة بيانات شاملة لباحثي القبطيات العرب والتعرف على دراساتهم وإنتاجهم العلمي، وإتاحة تبادل المعلومات والخبرات العلمية والمنهجية الحديثة في مجال القبطيات.

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