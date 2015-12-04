"أمن الإسكندرية" يعيد 200 كيلو من أسماك الذريعة إلى بحيرة مريوط

أعادت شرطة البيئة والمسطحات المائية بمديرية أمن الإسكندرية كمية من أسماك الذريعة الممنوع صيدها إلى بحيرة مريوط، بعد أن حاول صيادون اصطيادها.

وتلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مدير بحيرة مريوط بقيام بعض الأشخاص يقومون بصيد الأسماك صغيرة الحجم "الممنوع صيدها" من حوض الـ6000 فدان ببحيرة مريوط بدائرة قسم شرطة محرم بك.

وانتقل ضباط شرطة البيئة والمسطحات المائية والقوة المرافقة صحبة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة العامة لتنميه الثروة السمكية بالإسكندرية، وتم ضبط كلاً من " يسرى. ع " 32 سنة سائق، ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، و" محمد. م " 59 سنة صياد، ومقيم بدائرة قسم شرطة كرموز، أثناء قيامهما بصيد وتحميل الأسماك صغيرة الحجم "ذريعة" بإجمالى وزن 200 كجم على السيارة رقم 9458 مصر قيادة الأول.

و تم إعادة الأسماك المضبوطة بالبحيرة بمعرفة اللجنة خشية نفوقها، وتحرر المحضر جنح قسم محرم بك وجارى العرض على النيابة.